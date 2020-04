Polska zaczyna "dusić się swoim drobiem". Solska: A nasz unijny komisarz zapadł się pod ziemię

Zobacz wideo

Daniel Passent i jego goście rozmawiali o tym, czy polskie władze były przygotowane na epidemię koronawirusa. Cezary Stypułkowski, prezes mBanku, podkreślał, że cały świat jest tym jednak mocno zaskoczony. – Zagrożenie było ignorowane do czasu, aż wirus zakotwiczył w Lombardii. Do walki z nim trzeba było wykorzystać środki, które dewastują gospodarkę. Zamrożenie społeczeństwa w domach, i tu nie trzeba być profesorem ekonomii, generuje ogromne konsekwencje. Jednak są kraje, w których pieniądze już są u beneficjentów. My jesteśmy dopiero na etapie "organizowania się". A pamiętajmy, że chodzi o publiczne pieniądze w dużym wymiarze, a przy dystrybucji tak wielkich środków, musimy liczyć się z tym, że trochę tych pieniędzy zginie – ocenił Stypułkowski.

Z prezesem zgadzała się Joanna Solska z "Polityki". Podkreślała, że polskie władze nie umieją "rozglądać się po świecie i ocenić zagrożenia, z którym się jeszcze nie zetknęliśmy". – Państwo się nie szykowało. Nie mamy zielonego pojęcia, kiedy będzie szczyt zachorowań. Do tego robimy mniej testów, jakbyśmy specjalnie chcieli wykryć mniej zakażonych. Nasi rządzący się w tym pogubili – mówiła Solska.

Według niej, w wyniku epidemii Polsce grodzi utrata bardzo mocniej pozycji na europejskich rynkach. – Polskie ciężarówki rozwoziły wiele produktów po całej Unii Europejskiej, eksport żywności jest ogromny. To co się z nią teraz dzieje, to jest coś strasznego – wskazywała dziennikarka "Polityki". Wyjaśniała, że Polska jest największym unijnym eksporterem drobiu. – A teraz zaczynamy się tym drobiem dusić. Dostarczaliśmy go przede wszystkim do hoteli, restauracji, stołówek w całej UE, czyli do miejsc, które są zamknięte. Zaczynają się pojawiać głosy w różnych krajach, że przecież Polska ma komisarza ds. spraw rolnictwa – mówiła Solska.

Jak oceniła, Janusz Wojciechowski "zapadł się pod ziemię". – Nie ma żadnych propozycji. Przecież pieniądze na rolnictwo stanowią ponad 30 procent całego unijnego budżetu. Trzeba robić jakieś zmiany, żeby nadwyżki magazynować, bo za chwilę kurniki się zamkną. Za parę miesięcy żywności może być dużo mniej i będzie ona dużo droższa. A tymczasem nasz polski komisarz nie ma nic do zaproponowania – komentowała Solska.

Janusz Wojciechowski został komisarzem UE pod koniec ubiegłego roku. Dwa razy musiał przekonywać do siebie eurodeputowanych. Za pierwszym razem jego wystąpienie nie zostało pozytywnie odebrane. Wcześniej był europosłem PiS.

UE i walka z koronawirusem

Parlament Europejski zatwierdził przeznaczenie ponad 3 mld euro dla sektora opieki zdrowotnej w UE. Fundusze mają pójść na zakup środków medycznych, takich jak maski, respiratory, budowę szpitali polowych oraz pokrycie kosztów oddelegowania medyków do innych krajów. Łączna kwota 3,08 mld euro z unijnej kasy zostanie przekazana głównie za pośrednictwem unijnego instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. Na wsparcie krajowych systemów ochrony zdrowia ma być przeznaczonych 2,7 mld euro.

Pieniądze te mają umożliwić zakup najpotrzebniejszych środków medycznych, takich jak maski i sprzęt wspomagający oddychanie, a także transport sprzętu medycznego i pacjentów w regionach transgranicznych, rekrutację dodatkowych pracowników służby zdrowia, którzy mogą być oddelegowani do ognisk choroby w całej Unii Europejskiej oraz pomoc państwom członkowskim w budowie mobilnych szpitali polowych. Instrument wsparcia kryzysowego umożliwia Komisji Europejskiej bezpośrednie robienie zamówień w imieniu państw członkowskich i ukierunkowanie pomocy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. W pierwszej kolejności wysiłki mają iść na zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia szpitali. W perspektywie średnio i długoterminowej UE będzie w stanie uzupełnić działania państw członkowskich dotyczące masowych testów i badań medycznych.