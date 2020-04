Zobacz wideo

W czasie epidemii niektórzy przedsiębiorcy przeżywają niemałe kłopoty. Ci, którzy prowadzą hotele czy inne obiekty turystyczne - zgodnie z wolą władzy - musieli je tymczasowo zamknąć. Z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień tracą ogromne kwoty, ponieważ nie mają możliwości zarabiania. W efekcie nie mają środków, by płacić pracownikom, mogą też nie być w stanie płacić czynszu. Dodatkowymi problemami, z którymi muszą się borykać, są także np. wzięte w leasing samochody czy kredyt w banku, który przecież - jeśli bank nie zgodzi się na tzw. wakacje kredytowe - trzeba spłacać.

"Twierdzenie, że nie trzeba będzie płacić odszkodowań jest zupełnie nieuprawnione"

Gdyby został wprowadzony stan klęski żywiołowej, odszkodowanie należałoby się przedsiębiorcom niejako "z automatu", choć w określonej z góry wysokości. Prof. Ewa Łętowska zwracała jednak uwagę, że nie wprowadzając tego stanu, odszkodowania w procesach cywilnych mogą opiewać na wyższe kwoty. Była rzeczniczka praw obywatelskich tłumaczyła także, że stan nadzwyczajny jest podstawą do odstępstwa od normalnie obowiązującej zasady pełnej rekompensaty szkód. Ustawa o stanie klęski żywiołowej nie daje bowiem podstawy do żądania rekompensaty za utracony zysk ani za zmienioną sytuację rynkową.

Dlatego - jak pisała prof. Monika Płatek w "Gazecie Wyborczej" - nie jest prawdą, jak twierdzą niektórzy politycy, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej doprowadzi państwo do ruiny finansowej. Mówił o tym np. - wówczas jeszcze wicepremier - Jarosław Gowin podczas telekonferencjiz prezydentami miast należących do Związku Miast Polskich.

- Twierdzenie, że skoro nie ma stanu klęski, to nie trzeba będzie płacić odszkodowań przedsiębiorcom, jest zupełnie nieuprawnione - podkreśla w rozmowie z TOK FM sędzia Michał Olszewski. I przywołuje m.in. art. 77 ustawy zasadniczej, który mówi o tym, że "każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej". Konstytucja RP wskazuje również, że "ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw". A to oznacza, że osoby prowadzące działalność, których firmy np. upadną, będą mogły pójść do sądu.

- Jeżeli władza - poprzez swoje działania lub zaniechania - doprowadza do bezprawia i narusza tym samym wolność czy własność, to mamy do czynienia z deliktem, który może być dochodzony na drodze sądowej - uzasadnia sędzia. Zwraca uwagę, że przepisy dotyczące ochrony własności są jasne. - Mówią o tym, że ograniczenie prawa własności może nastąpić tylko na mocy ustawy i za słusznym odszkodowaniem. Czyli mówiąc wprost, niewprowadzanie stanu klęski nie skutkuje tym, że władze publiczne uchronią się przed odpowiedzialnością finansową - tłumaczy Michał Olszewski.

Sędzia wskazuje też art. 417 Kodeksu Cywilnego: "Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa".

Mówiąc wprost, jeśli władza nie podejmuje decyzji o stanie klęski żywiołowej i nie wydaje w tym zakresie odpowiednich przepisów, a przedsiębiorca doznaje z tego powodu konkretnej szkody finansowej, to "niezgodność z prawem niewydania tego aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody". - I tutaj już sądy każdorazowo indywidualnie będą musiały badać, czy zaniechanie legislacyjne, niepodjęcie określonej decyzji, było działaniem prawidłowym czy nieprawidłowym ze strony władzy publicznej - tłumaczy sędzia. I dodaje, że sądy będą badać, czy organy władzy miały obowiązek np. wprowadzić stan nadzwyczajny, czy też nie.

Borys Budka proponuje wprowadzenie ograniczeń

Do kwestii stanu klęski żywiołowej odniósł się w poniedziałek (20 kwietnia) szef Platformy Obywatelskiej, Borys Budka. PO proponuje, by w sytuacji, w której stan epidemii trwa powyżej 30 dni - z automatu Rada Ministrów ogłaszała stan klęski żywiołowej.

Jak mówił Budka, stan klęski żywiołowej to również odpowiedzialność Skarbu Państwa za ewentualne roszczenia. Stąd propozycja wprowadzenia określonych ograniczeń. - Limitowanie odpowiedzialności Skarbu Państwa i ograniczenie go do podmiotów, które w Polsce płacą podatki. To wytrąci rządzącym ostatni - co prawda nieprawdziwy - argument, który dotyczy stanu klęski żywiołowej, ale to również pozwoli ograniczyć te niepokoje w opinii publicznej - podkreślił lider PO.

