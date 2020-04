"Rzeczpospolita": Manko na tajnym koncie mazowieckiej policji. Zniknęło ponad ćwierć miliona złotych

getz54 4 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Policjanci, agenci słuzb specjalnych, byli szkoleni w jednym celu. Złapac przestępców łamiących prawo i przy współpracy z prokuraturą oddac ich pod ocenę niezaleznego sądu. Ale towarzysze z Komunistycznej Partii PiS do tego stopnia zeszmacili to państwo, ze zadne zasady etyczne, moralne, prawne, w tym teoretycznym państwie nie obowiązują. Jezeli agent CBA, ujawnia nagrania z seksem z nieletnimi prostytutkami posła Marka, i dostaje zakaz zajmowania się tą sprawą, to jego morale upada. Jezeli agenci CBA ujawniają oszustwa prezesa NIK, a władza kaze im milczec, to etos ich słuzby sięga dna. Gdy agenci ABW wsadzają do paki szefa KNF za wymuszenie łapówki od właściciela prywatnego banku, a minister go broni i kaze wypuścic, to ręce im opadają z bezsilności.

Jezeli poseł Jarosław okrada w bezczelny sposób zagranicznego biznesmena i wymusza od niego 50 000,-

zeta łapówki, a pózniej wmawia się im, ze to nie jest przestępstwo, to zaciera się granica między prawem a bezprawiem. Jezeli mimo ostrzezeń Unii, ze nie mozna budowac elektrowni węglowej w Ostrołęce, wydaje się z państwowej kasy 1 mld zeta na jej budowę, a pózniej się ją zamyka, i nikt za podjęte decyzje nie odpowiada, to systematyczna kradziez 250 000,- zeta po kilka stówek przez parę lat jest śmiesznym przestępstwem. Defraudacja

5,5 mln zeta w CBA to znak czasu, nowe słuzby, nowe działanie. PiS zaraził to państwo gangreną. Ona toczy jego organizm razem z syfilisem zafundowanym nam przez kościół katolicki. Szkoda tego państwa, zwasze było ono wychodkiem dla Napoleona, Carów, Cesarzy, Sekretarzy KPZR. Teraz jest PiS-owskim szambem, dołem kloacznym. Dopóki PiS znajdzie na jego obślizgłych ścianach chociaz jednego robala, potraktuje go jako zródło zyciodajnego białka, natychmiast zezre, i szambo będzie bulgotało nadal.