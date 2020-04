Zdalna szkoła również po 1 września? Minister edukacji nie wyklucza przedłużenia zamknięcia szkół

Zobacz wideo

Obecnie obowiązujące regulacje dotyczą okresu, który kończy się 26 kwietnia, a więc w najbliższą niedzielę. O tym, co dalej i kiedy uczniowie wrócą do szkół, mamy przekonać się pod koniec tygodnia. Minister edukacji za każdym razem podkreśla, że wszelkie decyzje będą zależeć od sytuacji epidemicznej i rekomendacji ministra zdrowia.

Do kiedy zdalna szkoła? Być może również nawet po 1 września

Jeden ze scenariuszy dopuszcza sytuację, w której nauka zdalna nie skończy się wraz z końcem roku szkolnego. - Gdyby była konieczność wznowienia takiego nauczania w nowym roku szkolnym, gdyby sytuacja epidemiczna nie pozwalała na powrót do tradycyjnych zajęć, to będziemy kontynuowali tę formę, która funkcjonuje od ponad miesiąca - przyznaje Dariusz Piontkowski.

Na decyzję w tej sprawie czeka ponad 4,5 mln uczniów i niemal 1,5 mln przedszkolaków, ich rodzice i nauczyciele.

Formalnie szkoły pozostają zamknięte do końca tygodnia. Trudno jednak sobie wyobrazić, że rząd zdecyduje się na to, by otworzyć je od poniedziałku. Rządowy plan luzowania obostrzeń zakłada, co prawda, otwarcie szkół, przedszkoli i żłobków, ale dopiero w trzecim etapie i tylko dla najmłodszych dzieci. Chodzi o to, żeby ich rodzice mogli wrócić do pracy. O innych wariantach czytaj TUTAJ >>

Przypomnijmy, że zgodnie z pierwotnymi założeniami od wczoraj ósmoklasiści mieli pisać egzaminy końcowe. Te - razem z maturami - zostały odwołane. Rząd zapowiedział, że będą mogły się odbyć najwcześniej w czerwcu, termin na razie nie jest znany. Premier Mateusz Morawiecki poinformował wczoraj, że egzaminy dla uczniów klas ósmych, egzaminy zawodowe i egzaminy dojrzałości mogą odbyć się pod koniec czerwca lub na początku lipca.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że w najbliższy czwartek (23 kwietnia) można się spodziewać nowych informacji dotyczących oświaty.

