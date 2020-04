Koronawirus w Polsce. Prawie 180 nowych zakażeń. Zmarło dziewięć osób

Zobacz wideo

Resort zdrowia poinformował o 177 nowych przypadkach zakażenia. Potwierdzone przypadki dotyczą osób z województw: wielkopolskiego (65), dolnośląskiego (29), śląskiego (21), małopolskiego (15), zachodniopomorskiego (14), pomorskiego (12), kujawsko-pomorskiego (8), opolskiego (6), lubelskiego (4), podlaskiego (2) i świętokrzyskiego (1).

"Z przykrością informujemy o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 64-K Racibórz, 79-M Tychy, 72-M,73 M Starachowice, 61-K Tomaszów Mazowiecki, 90-K, 94-M Kleszczów, 87-K i 86-K Poznań" - czytamy na Twitterze ministerstwa.

Jak przekazano, wszystkie zmarłe osoby miały też choroby współistniejące. Do tej pory odnotowano w Polsce 10 346 przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 435 osób.

Koronawirus w Polsce. Dotychczasowy bilans zakażeń

W środę (22 kwietnia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 313 nowych zakażeniach i 25 zgonach. Dzień wcześniej, we wtorek (21 kwietnia) resort podał, że doszło do 263 nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło wówczas 21 osób. W poniedziałek (20 kwietnia) poinformowano o 306 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz 20 kolejnych ofiarach śmiertelnych.

Koronawirus w Polsce. Stopniowe luzowanie obostrzeń

W Polsce wciąż obowiązuje stan epidemii, w związku z czym wprowadzono liczne ograniczenia w działaniu instytucji kultury, sklepów czy dotyczące zgromadzeń. Od poniedziałku (20 kwietnia) rząd "poluzował" niektóre z nich. Otwarte zostały parki, skwery i lasy - do tych ostatnich można wejść nawet bez maseczki. Oprócz tego nastąpiły pewne zmiany w obsłudze klientów w sklepach. Do tej pory na jedną kasę w sklepie mogło przypadać jedynie trzech klientów, od poniedziałku liczba ta zwiększa się do czterech - w sklepach do 100 metrów kwadratowych, a przy większym metrażu ma obowiązywać zasada 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. Niezmienna pozostaje regulacja w sprawie tego, że między godziną 10 a 12 zakup zrobią wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia.

W drugim etapie luzowania obostrzeń częściowo otwarte mają być hotele i inne miejsca noclegowe, a także galerie i muzea. Jak mówił rzecznik rządu Piotr Mueller, może się to stać w pierwszej połowie maja. Tymczasem minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiadał, że należy się przygotować, iż tegoroczne wakacje będą inne niż dotychczas.

Wciąż również obowiązuje nauka zdalna - zamknięte są szkoły, przedszkola i uczelnie. Matury i egzamin ósmoklasisty przesunięto na czerwiec bez podania konkretnej daty przeprowadzenia. Kolejne informacje dotyczące funkcjonowania szkół mają zostać podane pod koniec tygodnia.

Koronawirus w Polsce. Nakaz zakrywania ust i nosa

Od czwartku (16 kwietnia) w Polsce obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - na przykład maseczką lub chustką. Do nakazu należy się stosować podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach. Ale także w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat czterech oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

