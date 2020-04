Pacjenci nie chcą operacji, bo boją się koronawirusa. Mężczyzna z zawałem wypisał się i poszedł do domu

Zobacz wideo

W historię 80-latka z Wrocławia aż trudno uwierzyć. Mężczyzna trafił na SOR miejskiego szpitala uniwersyteckiego, gdzie stwierdzono u niego zawał serca. Lekarze podjęli więc decyzję o przewiezieniu pacjenta i natychmiastowej operacji.

- Jak się dowiedział, że będzie przyjęty do szpitala, powiedział, że się wypisuje i poszedł do domu. Bał się, że się zakazi wirusem - relacjonuje pełniący obowiązki Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Piotr Ponikowski.

Lekarze mieli przekonywać pacjenta, że to "biały szpital", że robią wszystko by minimalizować ryzyko. Nie pomogło. - Pacjent powiedział OK, przyjmuje to, ale idę do domu. I poszedł - dodaje profesor, zaznaczając, że sytuacji igrania z losem jest więcej. - Mamy problem, żeby przekonać pacjentów, którzy są na liście przyspieszonych interwencji kardiologicznych, żeby przyszli do szpitala - mówi rektor. Dodaje, że pacjenci tłumaczą, iż wolą poczekać, "może jak się to uspokoi", "może po wakacjach". Lekarze zdecydowanie nie popierają jednak takich decyzji. Według nich tutaj wiele osób tego momentu "po epidemii" po prostu nie doczeka.

Koronawirus w Polsce. Spada liczba przyjęć przypadków pilnych

Z danych pochodzących z wielu placówek (nie tylko w Polsce) wynika, że przyjęcia przypadków pilnych spadły o kilkadziesiąt procent. W szpitalu we Wrocławiu jest ich trzykrotnie mniej. Lekarze apelują więc, by w strachu przed wirusem nie skazywać się na pogorszenie stanu zdrowia.

Minister Zdrowia, Łukasz Szumowski, w TOK FM zapowiedział, że w tym tygodniu przedstawi plan odmrażania służby zdrowia. Chodzi m.in. o powrót do operacji planowych czy badań diagnostycznych. W sprawie paniki wśród pacjentów szef resortu zamiast recepty na wyjście z sytuacji ma radę: - Musimy się jako społeczeństwo nauczyć żyć z takim cieniem nad nami. Cieniem wirusa, cieniem epidemii - podkreślał oraz zaznaczył, że choroby kardiologiczne czy onkologiczne, to zdecydowanie większe ryzyko niż koronawirus, którego zdecydowana większość przechodzi bez żadnych objawów.

