Płonie Biebrzański Park Narodowy. Co warto wiedzieć? [PODCASTY]

Pożar ma miejsce w tzw. basenie środkowym Biebrzańskiego Parku Narodowego i trwa - z przerwami - czwartą dobę. Według ostatnich szacunków, obejmuje ok. 6 tys. ha chronionych terenów. Straty już teraz są ogromne. Dlaczego doszło do pożaru skoro to tereny bagienne? Odpowiada Przemysław Nawrocki z WWF.

Strażacy są niemal pewni, że za pożar w Biebrzański Parku Narodowym odpowiada wypalanie traw. Choć to pewnie przyczyna bezpośrednia, to jednak nie jedyna. - To są skutki głupiej i złej działalności człowieka - przekonywała w TOK FM Małgorzata Górska była wicedyrektor BPN. Wskazywała, że pożar w BPN to przykład katastrofalnych zmian klimatycznych.

Największa od stuleci susza zbiera już w Polsce pierwsze żniwo. Płoną lasy, siedliska ptaków, płoną pasieki. Katastrofa jest nieunikniona, tym bardziej, że polski rząd, choć od dawna o niej wiedział, kompletnie nie jest na suszę przygotowany. - Rządzą nami kompletnie nieodpowiedzialni ludzie - mówią eksperci. I trudno się z nimi nie zgodzić. Więcej w podcaście Małgorzaty Gołoty.

Jeszcze kilka dni temu cieszyliśmy się, że władze zniosły zakaz wchodzenia do lasów w związku z epidemią koronawirusa. Jednak ta radość może nie potrwać długo. Wszystko właśnie przez suszę.

Biebrzański Park Narodowy to cud natury

Jak wygląda życie Biebrzańskiego Parku Narodowego? O tym w reportażu Jakuba Medeka, dziennikarza TOK FM.

Obecnie nie doradzamy wyjazdów nad Biebrzę. Jednak miejmy nadzieję, że sytuacja w parku się poprawi, a wtedy to idealne miejsce żeby przyjrzeć się bliżej naturze i odpoczywać na jej łonie.