Koronawirus w Polsce. Przez maseczkę parują twoje okulary? Jest na to kilka sposobów

Zobacz wideo

Od 16 kwietnia w przestrzeni publicznej obowiązuje zasłanianie nosa i ust. Wszyscy powinni nosić maseczki lub inne elementy ubioru – chusty, szaliki. Jak przyznawał w ubiegłym tygodniu minister zdrowia Łukasz Szumowski, zasłanianie ust i nosa może pozostać aż do czasu wymyślenia szczepionki na koronawirusa, czyli od kilku do kilkunastu miesięcy. Noszenie na co dzień maseczki utrudnia życie szczególnie ludziom z wadą wzroku, bo przez nie okulary zachodzą parą wodną. Gorące powietrze z naszego organizmu wydostaje się przez górne szczeliny maseczki czy chusty i gdy napotyka na zimne szkło okularów, natychmiast zaparowuje się.

REKLAMA

Jak donosi "New York Times" pracownicy służby zdrowia – którzy najdłużej zmagają się z tym problemem - mają kilka sztuczek, aby rozwiązać ten irytujący problem. Po pierwsze, dopasuj górną cześć maseczki do policzków. Często maski mają regulowane paski, więc można ją ściśle dopasować do twarzy.

Inna porada to uszczelnienie maski w okolicach nosa. Można do tego użyć bandażu samoprzylepnego albo sportowego, tzw. tejpa. - To coś czego wielu studentów medycyny uczy się bardzo wcześnie, kiedy zaczynają pracować w maskach i goglach ochronnych – powiedział "NYT" dr Andrew Janowski ze szpitala w Saint Louis. Medycy radzą, żeby nie używać tego taśm klejących.

Kolejny trik, to wysokie naciągnięcie maski na nos (ciągle musi znajdować się na brodzie) i "przytwierdzenie" jej do twarzy ciężarem okularów. W wielu przypadkach właśnie noszenie okularów na masce rozwiązuje problem parowania.

Innym sposobie jest stosowanie środków higienicznych, aby zabezpieczyć szkła przed parą wodną. Okulary można umyć wodą z mydłem i pozostawić do wyschnięcia. Wtedy rozpuszczony detergent tworzy na szkle cienką warstwę, która może chronić przed parowaniem. Zamiast mydła można też użyć szamponu dla dzieci. "NYT" zdecydowanie odraza stosowanie w tej sprawie "sztuczki" pływaków i płetwonurków. Ci często plują w swoje okulary, aby zapobiec parowaniu, jednak w dobie koronawirusa nie jest najlepsze rozwiązanie.