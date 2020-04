"Makabryczna niespodzianka" w muzeum w Skarżysku. Dwutonowe działo było wciąż naładowane

Zobacz wideo

Niebezpieczny eksponat pochodzi z okresu drugiej wojny 鈍iatowej. To pozosta這嗆 niemieckiego niszczyciela czo貪闚. W muzeum znajduje si jedynie lufa dzia豉. - W lufie zaklinowany jest pocisk kalibru 88 mm. Prawdopodobnie by za豉dowany do armaty i zablokowa si mniej wi璚ej na jednej czwartej d逝go軼i lufy. Pocisk jest wype軟iony materia貫m wybuchowym z zapalnikiem. W poniedzia貫k eksponat zostanie przez nas zabezpieczony - przekaza PAP Robert Krasowski, dow鏚ca Patrolu Saperskiego z Centrum Przygotowa do Misji Zagranicznych.

W akcje zostanie zaanga穎wanych o鄉iu saper闚 z CPdMZ. Na miejsce zostanie te sprowadzony specjalny wojskowy d德ig. - Traktujemy to jako eksponat niebezpieczny. Lufa ma ponad dwa metry d逝go軼i, wa篡 oko這 dw鏂h ton. D德igiem b璠zie za豉dowana na specjalny samoch鏚, a nast瘼nie przetransportowana na poligon w Nowej D瑿ie. Podchodzimy do tego jak do materia逝 niebezpiecznego, kt鏎y mo瞠 eksplodowa - zaznaczy wojskowy.

Nie wiadomo jak d逝go le瘸 w magazynie

Nie jest pewne, jak d逝go element dzia豉 znajdowa si na terenie muzeum. Lufa le瘸豉 w鈔鏚 innych przedmiot闚, kt鏎e nie wchodzi造 w sk豉d sta貫j ekspozycji. Eksponat z niebezpieczn zawarto軼i odkryto podczas prac porz康kowych. - Na pocz徠ku kwietnia rozpocz瘭i鄉y przygotowania do ustawienia na terenie muzeum nowego eksponatu - dzia豉 StuG IV. 疾by to zrobi, musieli鄉y uprz徠n望 cz窷 placu. W鈔鏚 przedmiot闚, kt鏎e nie wchodzi造 w sk豉d ekspozycji, znale幢i鄉y luf prawdopodobnie od dzia豉 StuH 42. W trakcie ogl璠zin okaza這 si, 瞠 w jej 鈔odku znajduje si zablokowany przedmiot - powiedzia PAP Grzegorz Bie, dyrektora muzeum.

- Saperzy zapewnili, 瞠 nie stanowi to du瞠go zagro瞠nia. Dla mnie by豉 to dosy makabryczna niespodzianka. Dzi瘯i Bogu nic si nie wydarzy這, a w poniedzia貫k lufa ma by zabezpieczona - dyrektor.

