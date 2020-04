Haidar: Lawina przypadków dopiero przed nami. A my będziemy 10 maja robić wybory

Zobacz wideo

Riad Haidar, lekarz i poseł KO, ocenił w "Wywiadzie Politycznym" TOK FM, że majowe wybory prezydenckie nie powinny się odbyć. – Koronawirus może się utrzymywać na papierze, mogą go przenosić nieświadomi zakażenia listonosze. Ryzyko większej transmisji koronawirusa będzie duże – wyjaśniał lekarz i dodawał, że nadal jesteśmy jeszcze przed szczytem liczby zakażeń. – Jesteśmy dopiero na początku. Wszystkie opinie fachowców są zgodne, że lawina przypadków dopiero przed nami. A my będziemy 10 maja robić wybory. To nie jest zgodne z żadnymi normami zdrowotnymi – ocenił Haidar.

Odniósł się też do zapowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, że należy powoli "odmrażać" polską służbę zdrowia. Potrzebne jest do tego jednak spełnienie dwóch warunków. – Personel medyczny, lekarze czy pielęgniarki, muszą być regularnie badani i poddawani testom. Co więcej, należy zapewnić wszystkim środki ochrony osobistej, bo słyszę od kolegów, że tego nadal brakuje. Służba zdrowia musi być tak zorganizowana, żeby była całkowita pewność, że personel jest wolny od choroby wirusowej. Bo przecież choroba nowotworowa czy zawał nie mogą czekać – podkreślał gość Karoliny Lewickiej i zwracał uwagę, że pracownicy służby zdrowia są gotowi do jeszcze cięższej pracy.

Zdaniem Haidara cały czas w Polsce robi się za mało testów na koronawirusa. Niedawno Łukasz Szumowski, minister zdrowia, stwierdził, że nie wie dlaczego, w Polsce robi się około 10 tys. dziennie, a można ich robić nawet dwa razy tyle. – Z tej linii frontu zadaje sobie pytanie, skoro mamy możliwość testowania, to dlaczego laboratoria tego nie robią? Z Białej Podlaskiej próbka musi jechać do Lublina czy Warszawy, a czas oczekiwania na wynik to nawet dwa czy trzy dni. W szpitalach można było zwiększyć możliwości testowania. Testy są, ale nie ma kto ich wykonywać, to jest problem – wskazywał lekarz.

Według niego testom powinni być poddawani przede wszystkim pracownicy medyczni, ale także policjanci czy straż graniczna. - To jest najlepsza droga do ochrony i przerwania transmisji wirusa w zakładach leczniczych. Im więcej testów byśmy robili, tym bylibyśmy pewniejsi, że jesteśmy w stanie opanować epidemię – podsumował Riad Haidar.