Coraz bliżej do otwarcia galerii handlowych. "RZ": Jest nawet data

xt-s 3 godziny temu Oceniono 3 razy 3

To po co w ogóle było je zamykać? Dziś liczba ludzi zainfekowanych koronawirusem jest mniejsza, niż w momencie zamykania ich? Czy ktoś WRESZCIE zauważył, że takie działania nie ograniczają epidemii ani trochę, za to prowadzą do destrukcji gospodarki i paniki wśród ludzi? W końcu jeśli się im zamknie miejsca pracy i zakupów, wmawiając, że to dla ich zdrowia i życia, to spanikują, wystraszą się, będą przerażeni i zgodzą się już na wszystko? Fałszowane wybory, powszechną inwigilację i zniewolenie? Niech nie zapomną, że mają się bać, a rząd dla ich dobra trzyma ich za mordę! Ale niech praqcują i płacą podatki. Nie zapłacą, bo do tych galerii przyjdzie 10 razy mniej klientów, niż przed rozkręceniem paniki koronawirusowej. A część nie stawi się do pracy, bo musi zajmować się dziećmi, zamiast zostawić je w szkole. A inni, bo rząd kazał im nie wychodzić z domu, orzekając wobec nich przymusową kwarantannę.