Co dalej ze szkołami i egzaminami? Rząd ogłosił decyzje

Mój syn chodzi do 2 klasy szkoły podstawowej, ukończyl już 8 rok życia więc zasiłek opiekuńczy się nie należy. Babci na miejscu brak a iść do pracy trzeba. Właśnie przedłużają zamknięcie szkół o kolejny miesiąc. Bez żadnych dowodów na sens tych restrykcji. Jak ja was pissowskie sqrwysny nienawidzę.