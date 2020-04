A nie mówiłem.

Władza będzie śledczym, prokuratorem i sędzią we własnej sprawie.

A kto się wychyli to dyscyplinarka.

....

A teraz tym PiSowskim trollom i zaślepionemu elektoratowi życzę aby przypadek zrządził że będą stroną w sporze przeciąć aparatowi władzy.

Teraz odczujecie to na własnych plecach i w własnej dudzie.

W przenośni i dosłownie.