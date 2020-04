Gdyby nie pandemia, co tydzień w jakimś mieście byłby Marsz Równości. Dziś to niemożliwe, więc są imprezy zdalne

W odpowiedzi na pandemię i związaną z nią izolację, był już koszaliński zdalny Marsz Równości i internetowe #MaszerujemyChallenge. Będą zapewne kolejne. To nie to samo, co spotkanie w realu, ale też łączy i jednoczy.

Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

