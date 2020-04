2bxornot2b 7 godzin temu Oceniono 7 razy -1

Wybory korespondencyjne juz istnieja w polskim systemie wyborczym dla ludzi ktorzy nie moga dotrzec do okregu wyborczego, zatem zarzucana 'niekonstytucyjnosc' jest juz istniejacym faktem. Po drugie wybory korespondencyjne to rzeczywiscie moze byc przelom jesli chodzi wyzsze o zaufanie do rzetelnosci ich przeprowadzenia, chocby w slabym punkcie kontrolnym jakim jest nienumerowalnosc kart. Karta z zakodowanym kodem wyborcy kodem paskowym praktycznie wykluczyc moze znane od lat dorzucanie kart wyborczych w KW, oczywiscie powinien istniec jednak system potwierdzenia odbioru karty do glosowania, elektronicznego telefonicznego lub u listonosza. Obecna sytuacja wydaje sie raczej szansa na wyeliminowanie dziwnych przypadkow jak chocby ten sprzed lat gdy w bagaznikach policjantow znaleziono puddla z kartami wyborczymi, a prokurator z minionej epoki umorzyl sledztwo. Do dziela PIS, jesli przeprowadzicie to maksymalnie sprawnie to zdobedziecie kolejne punkty wyborcze.