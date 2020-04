Łatwiej będzie zwolnić pracownika. Rząd idzie na rękę pracodawcom, szykuje nowe zapisy tarczy antykryzysowej

Władza chce pozyskać teraz wyborcow pracodawców bo w innym czasie nie byłoby znaczenia... wiedzą co robia i zmieniają się decyzjami jak kierunek wiatru na flagę, ale pamiętajcie iż po wyborach władza pracodawcom wyciśnie jak cytryna bo do tej pory w koronakryzysie pracodawcom nie zmiejsxyli/zawiesili podatku CIT de facto to podobny "prezent wyborczy" jak "łapowka wyborcza 500+"... dymanko z "nomenklatury nowogrodzkiej" idzie pełną parą nieprzerwanie...