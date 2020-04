Luzowanie obostrzeń. Rząd pozwala otworzyć przedszkola i żłobki, ale decyzję zostawia samorządom

Zobacz wideo

Premier i minister zdrowia o kolejnym etapie luzowania obostrzeń poinformowali na konferencji prasowej. Jedna z decyzji dotyczy żłobków i przedszkoli, które mogą zostać otwarte od 6 maja. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma jednak należeć do organów założycielskich, czyli władz samorządowych. To one mają zdecydować o tym, jak liczne będą grupy przedszkolne i żłobkowe, może też zdecydować o zamknięciu wszystkich placówek tego typu także po 6 maja.

W efekcie więc poza informacją o tym, że przedszkola i żłobki mogą zostać otwarte, rząd nie podaje żadnych szczegółów dotyczących ich funkcjonowania. Tymczasem np. we Francji określono, że w żłobkach grupy nie mogą być liczniejsze niż 10 dzieci, może tych grup być więcej, jeśli warunki lokalowe na to pozwalają i jeśli uda się tak zorganizować pracę placówki, by dzieci z różnych grup nie spotykały się.

Otwieranie przedszkoli i żłobków. Zdecyduje samorząd

W Polsce rząd ograniczył się do wskazania, że samorządy, organizując pracę przedszkoli i żłobków, mają wziąć pod uwagę wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ważna informacja dotyczy wypłaty zasiłku opiekuńczego rodzicom dzieci, które do żłobków i przedszkoli nie wrócą. Na wypłatę mogą liczyć ci, w przypadku których przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego lub gdy żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19.

W II etapie luzowania obostrzeń znalazło się również otwarcie hoteli i miejsc noclegowych (bez restauracji, klubów fitness i basenów), muzeów, gabinetów rehabilitacyjnych oraz centrów handlowych (z obostrzeniami sanitarnymi i ograniczeniem liczby klientów), które ma wejść w życie 4 maja.