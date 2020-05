Robert Makłowicz: Życie wróciło do zapomnianego pomieszczenia, a mianowicie do kuchni

Zobacz wideo

W audycji "Niedzielny obiad" go軼iem Przemys豉wa Iwa鎍zyka by Robert Mak這wicz, kt鏎y pytany by o zmiany, jakie epidemia koronawirusa, lockdown i kryzys wprowadzi造 w nasze zwyczaje jedzeniowe. - 砰cie wr鏂i這 do zapomnianego, zw豉szcza w miastach, pomieszczenia, a mianowicie do kuchni. 砰li鄉y w p璠zie, w miastach bardzo cz瘰to nie gotowali鄉y w domu - m闚i krytyk kulinarny.

- Widzia貫m doniesienia, 瞠 w Niemczech firmy, kt鏎e sprzedaj p馧produkty, 鈍i璚 niezwyk貫 triumfy. Bo ludzie oduczyli si gotowa i maj k這pot z ugotowaniem ziemniak闚. U nas pewnie proces westernizacji spo貫cze雟twa nie doszed tak daleko, cho w miastach rzeczywi軼ie mo瞠 tak by - doda. I stwierdzi, 瞠 teraz "jest szansa, by si璕n望 po przybory kuchenne, a po drugie - oduczy si wyrzuca jedzenie, co by這 ogromn plag naszych czas闚". I korzysta przede wszystkim z tego, co si ma aktualnie w domu.

- Oczywi軼ie mo積a wychodzi na zakupy i w sklepach wszystko jest, ale wychodzimy rzadziej, wi璚 si陰 rzeczy jak mamy czerstwe pieczywo, to mam nadziej, 瞠 zamiast je wyrzuca, si璕amy po przepisy, kt鏎e pozwol co z niego zrobi, tak jak robi造 to nasze babcie - zach璚a Robert Mak這wicz.

安iat, kt鏎y znali鄉y, szybko nie wr鏂i

Przemys豉w Iwa鎍zyk zastanawia si z kolei nad tym, 瞠 redukcje etat闚, obni磬i wynagrodze, zwolnienia, te spowoduj, 瞠 zostaniemy w domu.

- Jeste鄉y w ogniu prawdy. Dotknie to te gastronomi. Zobaczymy, kto prze篡je - przyzna jego go嗆. Zdaniem Mak這wicza 鈍iat, kt鏎y znali鄉y, prawdopodobnie nie wr鏂i tak szybko. - By oparty na czym z逝dnym, by oparty na konsumpcji i ta konsumpcja kaza豉 robi ludziom r騜ne rzeczy, kupowa zbyt wiele. Mieli zbyt wiele ciuch闚, zbyt wiele d鏏r materialnych, zbyt wiele kupowali jedzenia, zbyt wiele go wyrzucali. W tym utkn窸a oczywista prawda, 瞠 najwa積iejszy jest cz這wiek - m闚i na antenie TOK FM. Przekonywa, 瞠 "biesiada to dodatek do ludzi, kt鏎zy z nami siedz". - Nawet najwspanialsze jedzenie smakuje gorzej w towarzystwie idiot闚 ni gdy jest poparte s逝chaniem ludzi, kt鏎zy maj co do powiedzenia. My鄉y o tym aspekcie ludzkim ca趾owicie zapomnieli i znowu to wraca. To jest jaki pozytyw w tym ca造m nieszcz窷ciu - doda.

Robert Mak這wicz stwierdzi, 瞠 to, co si obecnie dzieje, to wydarzenie bez precedensu, wi璚 nie mo瞠my na nie spojrze obiektywnie. Bo nie mamy dystansu. Wyrazi jednak nadziej, 瞠 "niekt鏎zy nauczyli si ceni kontakt z drugim cz這wiekiem, kt鏎y musz sobie dozowa i wybieraj wy陰cznie osoby, z kt鏎ymi rozmowa co im daje". - Zdawkowo嗆, sztuczno嗆 i poza odchodz w cie, przynajmniej nie鄉ia這 tak mi si wydaje - powiedzia w audycji TOK FM.

Najbardziej odczuwalny brak ludzi i podr騜y

Dziennikarzowi najbardziej brakuje przemieszczania si i podr騜y, kt鏎e nazwa "esencj 篡cia".

- Uwielbiam ludzi, lubi z nimi spotyka, dla mnie brak 篡cia kawiarnianego jest dojmuj帷y. B璠帷 w Krakowie, nie wyobra瘸貫m sobie dnia, 瞠by nie p鎩嗆 do kawiarni i nie napi si kawy. To jest przykre, ale jestem cz這wiekiem na tyle doros造m, 瞠 czekam cierpliwie. 20 lat temu pewnie bym znosi to gorzej. Pewnych rzeczy mamy za du穎 i wtedy si ich nie docenia, a jak si na co czeka, to smakuje lepiej - stwierdzi te.

