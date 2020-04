Zobacz wideo

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci czterech osób, u których potwoerdzono zakażenie koronawirusem.

Zmarli pacjenci w podeszłym wieku z Raciborza, Tychów, Poznania.

Czwartek to kolejny dzień, kiedy dowiadujemy się, że nawięcej nowych przypadków zakażeń koronawirusem odnotowano na Śląsku. W dzisiejszym komunikacie mowa jest o 78. zakażonych. Ma to związek, jak mówił wczoraj min. Szumowski z "ogniskami koronawirusa" w dwóch śląskich kopalniach. Przypomnijmy, 27 kwietnia zdecydowano o czasowym wstrzymaniu prac w kopalniach Murcki Staszic w Katowicach oraz Jankowice w Rybniku.

W środę (29 kwietnia) resort zdrowia informował o 422 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło kolejnych 28 osób. Najmłodsza z nich była 31-letnia kobieta.

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 316 zakażonych i 34 zgonach. Dzień wcześniej bilans mówił o 285 nowych przypadkach koronawirusa oraz o 27 zgonach. Największy dobowy przyrost nowych przypadków odnotowano do tej pory w niedzielę 19 kwietnia - było to 545 zachorowań.

Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski przedstawili plan dotyczący kolejnego etapu "luzowania" obostrzeń związanych z pandemią. I tak od 4 maja przywrócona ma zostać działalność hoteli i miejsc noclegowych. Zdecydowano też o otwarciu niektórych muzeów, galerii sztuki czy centrów handlowych - z ograniczeniami, które mają dotyczyć zachowania reżimu sanitarnego i ograniczonej liczby klientów.

Od 6 maja z kolei otwarte mogą zostać żłobki i przedszkola - decyzje w każdym przypadku ma podejmować organ prowadzący, czyli samorząd. Dla tych, którzy nie będą mogli oddać dziecka pod opiekę, zostanie przedłużony zasiłek opiekuńczy.

W środę poinformowano też, że do 13 maja przedłużone zostają kontrole na granicach Polski.

Pierwsze ograniczenia zostały zniesione nieco ponad tydzień temu. Od 20 kwietnia otwarte są parki, skwery i lasy - do tych ostatnich można wejść nawet bez maseczki. Oprócz tego nastąpiły pewne zmiany w sklepach, do których może wejść więcej klientów niż przedtem. Niezmienna pozostaje regulacja w sprawie tego, że między godziną 10 a 12 zakup zrobią wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia. Więcej osób może też gromadzić się w kościołach.

Cały czas obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - maseczką, szalikiem lub chustką albo przyłbicą. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślał na jednej z konferencji, że do tego należy się przyzwyczaić, ponieważ ten obowiązek może zostać z nami na dłużej.