Wietrzenie sali co godzinę, 4 mkw. na dziecko i zakaz pluszaków. Są wytyczne GIS w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli

Żaden rozsądny rodzic nie odda dziecka do placówki, której funkcjonowanie pięknie wygląda na papierze, a rzeczywistość oferuje co innego. Piszący plany chyba nie widzieli przedszkolnych budynków. A może w ostatnich tygodniach coś się zmieniło, np. dobudowano dodatkowe toalety, żeby każda grupa przedszkolna korzystała ze swojej? Może cewnikowanie jest w planie tajemnym, żeby było bez sikania i kłopotu z dezynfekcją? Jedna opiekunka nakarmi obiadkiem ósemkę kilkulatków i upilnuje, żeby dzieci się nie zbliżały do siebie? W szatni rodzic+ dziecko na 15 metrach, a pozostali rodzice stłoczeni przed wejściem i oczekujący na swoją porę przebieranek? To niektórzy o 5 rano już przed drzwiami staną, żeby im miejsca w przedszkolu nie zabrakło. Pluszaków nie, ok, ale klocki i lalki już będą- super, dzieci lubią polizać, ugryźć, wymienić się zabawką. Rozrywkową pracę będą miały panie przedszkolanki. A jak któryś rodzic czy kucharka przywlecze do przedszkola koronawiruska, to kogo rodzice oskarżą? Premiera, ministra zdrowia, ministra edukacji? O nie, winne będą przedszkolanki, bo powinny rozpoznać chorobę i jej zapobiegać. Mając jeden termometr na grupę i własną maseczkę na twarzy, bo przecież przedszkole nie zapewni ochrony dla personelu.