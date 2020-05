Zobacz wideo

W zeszłym tygodniu Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 4 maja ponownie będą mogły zostać otwarte muzea, biblioteki oraz niektóre inne instytucje związane z kulturą. Jak czytamy na rządowej stronie dotyczącej obostrzeń, o konkretnym terminie otwarcia danej placówki ma decydować organ prowadzący daną instytucję po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Muzea, biblioteki, galerie sztuki. Kiedy zostaną otwarte?

Nie wszędzie placówki, zamknięte w związku z pandemią koronawirusa, wznowiły dziś działalność. Na otwarcie muzeów, bibliotek oraz galerii sztuki nie zdecydował się m.in. samorząd województwa pomorskiego. Według Beaty Jaworowskiej z Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego instytucje kultury zderzyły się bowiem ze ścianą stojącą między teorią a praktyką.

- Stoimy w takiej sytuacji, że we wtorek teoretycznie muzea, galerie, biblioteki mogą być otwarte, ale praktycznie nie będą - tłumaczyła. Jak wyjaśniała, to dlatego, że brakuje jasno i precyzyjnie określonych zasad działania, warunków zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i odwiedzającym, a nawet tego, kto odpowiada za decyzję o otwarciu. - Najbardziej przykre jest to, że w przestrzeń publiczną poszła informacja bardzo jasna, że muzea, biblioteki i galerie sztuki będą otwarte. Niestety, musimy poczekać, aż będzie to można zrobić w sposób bezpieczny - dodała Jaworowska.

Decyzję o otwarciu poszczególne gdańskie instytucje będą ogłaszały, gdy będą gotowe działać w czasie pandemii. Na przykład Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku chce zacząć ponownie otwierać do zwiedzania swoje oddziały od 16 maja.

Początek lipca br. to z kolei najwcześniejszy możliwy termin otwarcia Muzeum Auschwitz. "Dokładna data otwarcia zależy od rozwoju sytuacji w związku z pandemią, ale także tego, kiedy ruszy jakikolwiek ruch turystyczny" - powiedział cytowany w komunikacie dyrektor placówki Piotr Cywiński.

Inaczej wygląda jednak sytuacja np. w Płocku. Muzeum Mazowieckie w Płocku oraz jego oddziały, w tym Muzeum Żydów Mazowieckich będą otwarte dla zwiedzających od 5 maja (lub 6 maja - placówki zamiejscowe). W komunikacie o wznowieniu działalności i ponownym otwarciu ekspozycji muzeum zastrzegło, że "ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających, obowiązywać będą pewne ograniczenia", np. na ekspozycje wstęp będzie miała ściśle określona liczba osób - na piętrach i na klatkach schodowych ruch zwiedzających będzie regulowany przez pracowników muzeum, a zwiedzający będą musieli mieć zakryte nosy i usta oraz zachowywać dwumetrowy dystans między sobą.

Na 12 maja planowane jest ponowne otwarcie krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK wraz z przynależną księgarnią. Zamknięte do odwołania pozostaną muzealna biblioteka i kawiarnia - podała placówka. Zwiedzających będzie obowiązywał nowy regulamin, dostosowany do zaleceń sanitarnych.

Muzeum Narodowe w Krakowie z kolei będzie sukcesywnie otwierać swoje oddziały, jako pierwsze, najpóźniej do połowy maja, zwiedzającym udostępnione zostaną Sukiennice.

Nie na każdym boisku pogramy w piłkę

Decyzją premiera samorządy mogą od dzisiaj (4 maja) otwierać także boiska szkolne oraz miejskie ośrodki sportu. Według prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego rząd nie przedstawił jednak jasnych zasad bezpiecznego otwierania takich obiektów. Warszawa na razie nie zdecydowała się więc na ich otwarcie.

- My oczywiście chcemy otwierać infrastrukturę sportową, ale musimy postępować w sposób w pełni odpowiedzialny, dlatego że rząd podjął decyzję, nie przygotowując szczegółowych przepisów i próbuje przerzucić odpowiedzialność na samorządy, dokładnie tak samo, jak w przypadku żłobków i przedszkoli - ocenił Rafał Trzaskowski.

Miasto wystąpiło już o szczegółowe wytyczne do Głównego Inspektora Sanitarnego. - Jak wygląda kwestia zachowania dystansu, jak wygląda kwestia dezynfekcji, jak wygląda kwestia wszystkich ośrodków sportowych, jak wygląda kwestia dotycząca choćby zabezpieczenia indywidualnego? Czy wszyscy mają nosić maski, czy nie? Na jakich to zasadach ma się odbywać? To są pytania, które kierujemy do Głównego Inspektoratu Sanitarnego - podkreślił prezydent Warszawy.

- A propos bibliotek też dostaliśmy zalecenia niesłychanie ogólne. Czekamy na jasne zalecenia Główny Inspektorat Sanitarny - powiedział też Trzaskowski.

Tak samo, jak w przypadku obiektów sportowych, ratusz postanowił o wstrzymaniu się z otwieraniem miejskich bibliotek. Prezydent Warszawy zapowiedział, że instytucje kultury będą otwarte, gdy te zalecenia zostaną przekazane przez GIS.

