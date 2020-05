Zaradkiewicz usuwa portrety szefów SN z PRL

polak_nieprawdziwy wczoraj Oceniono 13 razy 5

I taki ten antykomunizm jest. Chory z nienawiści, orbitujący wokół umysłowego i etycznego dna.

PRL nie był państwem komunistycznym przecież (może z wyjątkiem krótkiego okresu stalinowskiego).

Był państwem autorytarnym, co jest faktem.

II RP po przewrocie majowym też była państwem autorytarnym.

Ciekawe co ten pustak umysłowy na to?

A może tak wyrzucić na śmietnik historii rządy polskich monarchów? Wszak uprawiano wtedy niewolnictwo w czystej postaci nawet w czasach, gdy na Zachodzie uważano już takie postępowanie za przejaw zacofania i barbarzyństwa.