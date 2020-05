Jest data ponownego otwarcia restauracji? W maju, ale z wieloma nowymi regułami

Zobacz wideo

Dziennikarze RMF FM podają, że stoliki w ogródkach będą musiały być oddalone od siebie o dwa metry.

REKLAMA

Działać też będą mogły bary i restauracje, które mają obsługę kelnerską. Klient nie będzie mógł jednak sam podejść do baru, by np. złożyć zamówienie, ani do okienka, gdzie np. wydawane są posiłki. Bary samoobsługowe nie będą więc mogły się jeszcze otworzyć.

Klient restauracji będzie mógł siedzieć wyłącznie przy stoliku, ewentualnie pójść do łazienki. Nie będzie musiał mieć maseczki, ani rękawiczek. Nie będzie też mierzenia klientom temperatury.

Koronawirus. Odmrażanie gospodarki już się rozpoczęło

Od poniedziałku 4 maja czynne są galerie handlowe, w których obowiązuje zasada 15 metrów kwadratowych na jedną osobę. Według wytycznych sklepy muszą mieć pojemniki z preparatem do dezynfekcji oraz rękawiczki dla klientów. Pracownicy i klienci powinni zachowywać dwumetrowy dystans i zasłaniać nos i usta. Zarządcy galerii będą dbać o to, żeby ludzie nie gromadzili się też w korytarzach. Sklepy powinny zapewniać jednorazowe rękawiczki. Jedzenie w strefie gastronomicznej można kupić tylko na wynos.

Otwierają się też hotele i pensjonaty

Tu też obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa. Ograniczona będzie liczba gości, którzy jednocześnie mogą znajdować się w obiekcie. Informacja na ten temat powinna być wywieszona w widocznym miejscu w budynku.

Każdy obiekt będzie musiał stosować iloczyn: liczba pokoi razy dwie osoby. W obiekcie muszą znajdować się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Ministerstwo Zdrowia rekomenduje też zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych w recepcji. Pokoje i sprzęty mają być dezynfekowane

Personel sprzątający ma być wyposażony i przestrzegać używania jednorazowej maseczki, rękawiczek, a w razie potrzeby jednorazowego fartucha z długim rękawem.

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie: