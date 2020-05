Dlaczego celebryci stają się autorytetami w sprawie koronawirusa?

ritzy wczoraj Oceniono 10 razy 8

Bezczelność salonu sięga doprawdy szczytów Himalajów. Taka GW, na przykład, publikuje dzień po dniu, od kilku dobrych lat, dziesiątki wypowiedzi różnych półidiotów - tylko dlatego, że się wypowiadaja po jej stronie, przeciw obozowi rządzącemu.



TOK FM nie słucham. Ale z tego co mówią ludzie, to sytuacja jest taka sama jak z GW.



I potem redaktorzyny-dziennikarzyny chóralnie sie dziwują czemu głupki zostały autorytetami. I jakby nie dostrzegają swojej podstawowej roli w takim stanie rzeczy.



A ja Wam odpowiem na postawione w tytule pytanie: głupki zostały autorytetami, bo umożliwiły im to inne głupki, pracujące w mediach.