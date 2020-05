Nowy ranking zaufania. Na czele minister zdrowia. Największy spadek - Jarosław Gowin

Zobacz wideo

Szef resortu zdrowia w opublikowanym w środę sondażu IBRiS cieszy się zaufaniem 43,9 proc. badanych. To - jak podkreśla Onet - spadek o 7,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed miesiąca. Szumowskiemu nie ufa 31 proc. badanych - to wzrost o 19,5 pkt proc. 14,2 proc. respondentów minister zdrowia jest obojętny. Ministra nie zna 10,4 proc. respondentów.

REKLAMA

Na drugim miejscu rankingu znalazł się urzędujący prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 43,7 proc. ankietowanych. To spadek o 0,8 pkt proc. Prezydentowi nie ufa 46,1 proc. osób, a 10,2 proc. badanych jest on obojętny. Za Andrzejem Dudą na trzecim miejscu jest premier Mateusz Morawiecki, którego zaufanie plasuje się na poziomie 40,9 proc. To także spadek - o 1,6 pkt proc. Z kolei premierowi nie ufa 44,9 proc. respondentów, a 13,2 proc. jest on obojętny.

Tuż za podium znalazł się prezes PSL, kandydat Koalicji Polskiej na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz, który w sondażu IBRiS zdobył zaufanie 37,2 proc. respondentów - spadek o 2,4 pkt proc. Za prezesem PSL znalazł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński z wynikiem 34,8 proc.; zaufanie do niego wzrosło o 6,4 pkt proc.

Jak podkreśla portal, największy wzrost zaufania odnotował w sondażu IBRiS bezpartyjny kandydat na prezydenta Szymon Hołownia, który awansował o pięć pozycji w porównaniu z poprzednim badaniem i cieszy się w nim 32,7 proc. zaufaniem. To wzrost o 6,6 pkt proc. "To kolejny, trzeci już pomiar, w którym poprawia swój rezultat (łącznie +15,2 pkt proc.). Od grudniowego debiutu w rankingu IBRiS dla Onetu regularnie maleje też liczba osób, które go nie rozpoznają z poziomu 46,1 do 14,1 proc." - podkreślono.

Były premier Donald Tusk cieszy się 32,4 proc. zaufaniem. Kolejny w rankingu jest marszałek Senatu Tomasz Grodzki, któremu ufa 31,8 proc. badanych oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który ma 28,2 proc. zaufanie.

Pierwszą dziesiątkę zamyka lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka, któremu ufa 27,7 proc. respondentów. Za nim znaleźli się: kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń (27,5 proc. zaufania), kandydatka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska (27,3 proc.), lider Lewicy Razem Adrian Zandberg (26,9), szef SLD Włodzimierz Czarzasty (16 proc.), Paweł Kukiz (15,2 proc.), kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak (13,9 proc., wzrost o 6,6 pkt proc.), lider Porozumienia Jarosław Gowin (12,4 proc., spadek o 8,1 pkt proc.) oraz poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke (4,8 proc.).

Gowin z najgorszym wynikiem w historii pomiarów

"Krzysztof Bosak notuje w tym badaniu największy wzrost zaufania ex aequo z Szymonem Hołownią i to jego najlepszy rezultat od styczniowego debiutu. Jarosław Gowin zmaga się z kolei z największym spadkiem, osiągając swój najgorszy wynik w historii pomiarów IBRiS dla Onetu" - odnotowuje portal.

Jak zaznaczono, spadek zaufania do Gowina może się wiązać prawdopodobnie ze sprzeciwem lidera Porozumienia wobec organizacji wyborów prezydenckich, wbrew koalicjantowi z PiS. "Ostatni raz były wicepremier zmagał się z kryzysem zaufania w lipcu 2017 r. podczas boju o reformę sądownictwa, zdobywając 16,6 proc. pozytywnych wskazań. Wówczas mimo krytycznych uwag do tzw. ustaw sądowych poparł kontrowersyjne zmiany" - czytamy.

Liderem rankingu nieufności jest Korwin-Mikke, któremu nie ufa 75,4 proc. badanych; 56,8 proc. nie ufa Jarosławowi Gowinowi, a Kidawie-Błońskiej 53,5 proc. Ponad 50 proc. negatywnych wskazań notują także: Paweł Kukiz - 53,3 proc., Krzysztof Bosak - 53,1 proc., Jarosław Kaczyński - 52,9 proc. oraz Donald Tusk - 50,6 proc. Najmniej negatywnych wskazań notują: Adrian Zandberg - 25,6 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz - 31,3 proc. oraz Łukasz Szumowski - 31,5 proc.

Badanie zrealizowane w dniach 29 kwietnia - 2 maja 2020 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1100 osób.