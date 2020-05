Polscy lekarze pracujący w niemieckim szpitalu szykują pozew przeciwko P

xt-s 6 godzin temu Oceniono 6 razy 0

Ciekawe, że dopiero teraz im przyszło do głowy składać taki pozew. Czyżby do tej pory ICH sytuacja nie była identyczna i WSZYSCY pracownicy transgraniczni nie byli w ten sam sposób dyskryminowani względem pracowników, którzy do pracy mogli swobodnie jeździć do sąsiedniego województwa?