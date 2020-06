Zobacz wideo

Latające kleszcze - czym są?

Na to określenie zasłużył sobie strzyżak jeleni (Lipoptena cervi), czyli muchówka krótkoczułka błędnie mylona z kleszczem. Można ją spotkać na obszarach o klimacie umiarkowanym, w tym także w Polsce. Żywi się krwią i pasożytuje przede wszystkim na sarnach, jeleniach i łosiach. Jest niewielka (od 5 do 6 mm), a na ciemnej powierzchni niemal nie do zauważenia. Chociaż pierwotnie posiada przezroczyste skrzydła, to zrzuca je tuż po odnalezieniu żywiciela, na którym samice wydają larwy.

REKLAMA

Chociaż strzyżak jeleni nie jest kleszczem, to swoim zachowaniem może go przypominać. Budzi zresztą porównywalną trwogę, a przynieść go ze sobą z lasu jest bardzo łatwo. Zdarza się nawet, że te latające owady całą chmarą zaplączą się we włosy lub brodę. Dlatego po grzybobraniu najlepiej dokładnie obejrzeć ciało. Jeśli zabraliśmy ze sobą psa, jemu również należy się inspekcja. Szczególnie, że strzyżak jeleni potrafi wejść w każdą szczelinę oraz otwór, chociażby do ucha czy pod powiekę. Niestety na dziś nie ma skutecznych sposobów na odstraszenie "latających kleszczy", jednak pomocne może okazać się założenie ubrań w jasnych kolorach.

Strzyżak jeleni, kleszcz ze skrzydłami - jak wygląda ugryzienie?

Wyjście do lasu na spacer może skończyć się dla nas bardzo nieprzyjemnie i to właśnie z powodu strzyżaka jeleniego. Ten "kleszcz ze skrzydłami" co prawda nie rozmnaża się na ludziach, ale człowiek wciąż może łatwo paść ofiarą ugryzienia. Strzyżaki są przy tym tak małe, że łatwo mogą wcisnąć się pod ubranie albo ukryć we włosach, a o ich obecności może poinformować nas dopiero reakcja alergiczna.

Strzyżak jeleni - jak wygląda ugryzienie? Chociaż opis działalności "latających kleszczy" brzmi dość przerażająco, to ich ugryzienia nie są groźne dla człowieka. Jeżeli zostaniemy ugryzieni przez strzyżaka jeleniego, na początku nawet nie poczujemy różnicy. Dopiero w ciągu trzech dni miejsce ugryzienia spuchnie i zaczerwieni się, a pod skórą powstanie zgrubienie (określane jako grudka lub bąbel). Towarzyszy temu uciążliwe swędzenie i ból, które potrafią utrzymywać się przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. U niektórych osób może pojawić się również reakcja alergiczna charakteryzująca się silnym rumieniem.

Choć są przypuszczenia, to jednak nie ma jednoznacznego potwierdzenia co do tego, że strzyżaki jelenie przenoszą - podobnie jak kleszcze - boreliozę.