Nadciąga zmiana pogody. IMGW ostrzega przed burzami z gradem i silnym wiatrem

Zobacz wideo

Na obszarach objętych ostrzeżeniem przed burzami z gradem prognozuje się burze z opadami wynoszącymi miejscowo do 20 mm. Wiatr w porywach może osiągnąć do 80 km/h. Oprócz tego południowa część Podkarpacia oraz powiat gorlicki w Małopolsce objęte są alertem pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach osiągnie on prędkość 75 km/h.

REKLAMA

W większości powiatów ostrzeżenia obowiązują do poniedziałkowego wieczora.

Duża zmiana pogody

W poniedziałek w dużej części kraju poza opadami deszczu - i zapowiadanymi burzami - pogoda będzie niezła. Najbardziej pogodne jutro będą: Podkarpacie, Małopolska, Lubelszczyzna, Kielecczyzna i Górny Śląsk – tutaj do końca dnia słońca nie powinno zabraknąć, a temperatura powietrza wzrośnie nawet do 28 stop. C.

Gorzej będzie na zachodzie kraju. - Tam też temperatura powietrza wyniesie najwyżej od 8 stop. C do 10 stop. C. Na pozostałym obszarze należy spodziewać się stopniowego i postępującego od północnego zachodu wzrostu zachmurzenia, aż do wystąpienia opadów deszczu - prognozuje IMGW i donosi, różnica między najcieplejszym a najchłodniejszym miejscem w Polsce osiągnąć w poniedziałek może prawie 20 stop. C.

"Zimni ogrodnicy" będą zimni

W nocy z poniedziałku na wtorek, strefa frontu dalej powoli będzie się przemieszczać przez Polskę, poza intensywnymi opadami deszczu przyniesie także opady deszczu ze śniegiem, a nawet mokrego śniegu. - Kilkucentymetrowa warstwa mokrego śniegu może utrzymać się nawet przez kilka godzin. Opadów śniegu szczególnie mogą spodziewać się mieszkańcy północno-wschodniej części Polski oraz obszarów podgórskich. Tam we wtorek rano krajobrazy mogą przez krótki czas się zmienić się na zimowe - ostrzega IMGW. Temperatura znacznie spadnie, nadal wiać będzie silny wiatr.

Chłodne powietrze zostanie z nami na kilka dni, co może oznaczać zagrożenie niewielkimi przymrozkami. - Niestety jest to dość typowy kierunek napływu powietrza w połowie maja. Właśnie w tym miesiącu powietrze pochodzenia arktycznego statystycznie napływa najczęściej. Ochłodzenie zbiegnie się w czasie z tzw. "zimnymi ogrodnikami" - czytamy w prognozie pogody. To zjawisko w pogodzie, które objawia się właśnie znacznym ochłodzeniem w połowie maja. Nazwa pochodzi od patronów poszczególnych dni – zimni ogrodnicy to św. Pankracy (wspomnienie 12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka – św. Zofia (15 maja).

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie: