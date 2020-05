Koronawirus w Polsce. Nowe dane o liczbie zakażonych na Śląsku szokują

kap_jeden wczoraj Oceniono 7 razy 5

w wielu szpitalach w Polsce personel bezskutecznie błaga o testy by nie zarażać innych chorych i przez to potencjalnie zagrożonych śmiertelnie i co ? i k..wa nic

ale jak Sasinowi sie pod dupa podpaliło na Slasku to sie zesrał i sa tysiące testów , tak to działa

Panie Szumowski , co Pan na to , jest pan lekarzem ??