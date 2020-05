Szef Radia Łódź doniósł do prokuratury, że ktoś obraził Dudę w komentarzu na Facebooku

getz54 wczoraj Oceniono 10 razy 8

O ! w Łodzi objawił się klon Pawlika Morozowa. On nigdy nie zniknie. Takie zachowania są bowiem wpisane w genotyp człowieka. Towarzysz Jezow, gdyby to wydarzyło się w jego czasach, podziękowałby publicznie temu dzielnemu człowiekowi za jego czujnośc rewolucyjną i natychmiast kazałby go wywiezc do gułagu. Oczywiście karczowac tajgę siekierą pod eskortą karabinów maszynowych, za dopuszczenie w swoim radiu do obrazy jaśnie panującego prezydenta. Władza bolszewicka tez gardziła takimi wybrykami natury.