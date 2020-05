Zobacz wideo

Z tego tekstu dowiesz się:

Od kiedy obowiązuje nakaz noszenia maseczek?

Kto i gdzie musi nosić maseczki ochronne?

Jakie są kary za brak maseczki ochronnej?

Maseczki ochronne. Kto i gdzie musi je nosić?

Od potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem, czyli wirusem SARS-CoV-2 (4 marca) w Polsce minęło już trochę czasu, jednak sensowność i skuteczność zasłaniania twarzy w zapobieganiu zakażeniom wciąż budzi kontrowersje. Na początku rozwoju epidemii w Polsce w sklepach i aptekach brakowało maseczek, a te, które były, często miały nieadekwatnie wysoką cenę. Teraz jednak chodzi głównie o związane z tym przepisy i komfort ich użytkowania. Nie wolno jednak zapominać, że maseczki i innego rodzaju osłony są po to, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa i uchronić nas i innych przed zarażeniem.

Od kiedy obowiązuje nakaz noszenia maseczek?

W Polsce nakaz noszenia maseczek obowiązuje od 16 kwietnia 2020 roku. Kto i gdzie musi je nosić? Przepisy jasno wskazują miejsca, w których maseczki lub inne osłony ust i nosa są obowiązkowe. Musi je nosić każdy, kto:

wychodzi poza dom i własną posesję,

jedzie komunikacją publiczną,

jedzie samochodem osobowym z osobami, z którymi nie mieszka,

przebywa w miejscach ogólnodostępnych: budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kościołach, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, bankach, sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych, na poczcie, na targowiskach (straganach), obiektach sportowych i turystycznych, obsłudze pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,

przebywa na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp.

Jakie są kary za brak maseczki ochronnej?

Mimo licznych obostrzeń i rosnącej liczby zakażonych na ulicach wciąż można spotkać ludzi bez maseczki lub niewłaściwie je użytkujących (maska musi koniecznie zasłaniać usta oraz nos). Przez pierwsze kilka dni policja podchodziła do tego w sposób łagodny, jednak od wprowadzenia obowiązku 16 kwietnia minęło wystarczająco dużo czasu, żeby zaopatrzyć się w osłonę i zacząć z niej korzystać. W takiej sytuacji należy mieć świadomość, że niestosowanie się do przepisów ma swoje konsekwencje i może słono kosztować.

Kontrolowaniem obywateli i ich podejścia do obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 zajmuje się policja. Za brak maseczki lub innej osłony funkcjonariusze mogą nałożyć mandat, a także skierować wnioski o ukaranie grzywną do sądu lub zawiadomić Powiatowy Inspektorat Sanitarny. Ten z kolei ma prawo nałożyć na nieposłusznego obywatela karę administracyjną. Jakie są kary za brak osłony twarzy (niezasłanianie nosa oraz ust) lub złamanie innych ograniczeń? Takiej osobie grozi do 500 zł mandatu, a przy zbiegu wykroczeń do tysiąca złotych do 5 tys. zł grzywny sądowej. Gdy ktoś nie przyjmie mandatu, może mu grozić do 30 tys. zł kary administracyjnej, a także nawet do roku więzienia, jeżeli osoba z potwierdzonym zakażeniem oddali się z miejsca, w którym ma obowiązek przebywać.