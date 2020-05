"Edyta Górniak sama zgłosiła się do telewizji, której przekaz jest nienawistny. A potem wysłała podziękowania"

xt-s wczoraj Oceniono 4 razy 4

Wpływ na ksenofobię ma nie tyle zamknięcie ludzi w domach, co zamknięcie granic i oficjalne uznanie każdego obcokrajowca za niepożądanego i niezasługującego na wpuszczenie do Polski, a każdego, kto tylko był za granicą, za podejrzanego na tyle, by go zamknąć w areszcie domowym, zwanym "kwarantanną". A jakimś dziwnym trafem mnóstwo ludzi wierzy, że to, co robi władza (Szumowski, rząd i Sejm) jest może uciążliwe, może nawet bezprawne, ale słuszne i dla ich dobra. Jeśli dobre i wskazane jest zamknięcie granic i niewpuszczanie obcokrajowców, to nie dziwmy się ksenofobii.