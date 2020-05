Do kiedy szkoły pozostaną zamknięte? Chaos komunikacyjny w MEN

Zobacz wideo

Od połowy marca uczniowie nie mogą chodzić do szkół w związku z epidemią koronawirusa. Wydawało się, że taki stan rzeczy utrzyma się do końca roku szkolnego. - W wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca - zapowiedział cytowany przez PAP wiceminister edukacji. Po kilkudziesięciu minutach depesza z cytatem z wiceministra została przez agencję anulowana. Za tym scenariuszem stoi wiceminister Maciej Kopeć, który zasugerował to w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Na razie formalnej decyzji w tej sprawie nie ma. Wiceminister Kopeć stwierdza jedynie, że rozporządzenie, które zostanie wydane, będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia w funkcjonowania szkół do końca roku szkolnego.

Rzecznika MEN mówi co innego

W oświadczeniu przesłanym PAP rzecznik MEN Anna Ostrowska przekazała, że ograniczenie funkcjonowania szkół będzie przedłużone do 7 czerwca. "Obecnie szkoły funkcjonują w ograniczonym zakresie. Do 24 maja br. zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Uczniowie mają zajęcia z wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość. W przygotowywanym rozporządzeniu będzie mowa o przedłużeniu terminu ograniczonego funkcjonowania szkół do 7 czerwca" - wyjaśniła.

"Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji, czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS" - zaznaczyła Ostrowska.

Luzowanie obostrzeń

Podczas środowej (13 maja) konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział szereg zmian dotyczących III etapu luzowania ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Zmienione zostaną m.in. zasady dotyczące funkcjonowania szkół oraz uczelni.

Jakie zmiany w szkołach?

Od poniedziałku 18 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć praktycznych w szkołach policealnych, a także rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju i specjalistyczną rewalidację. Tego samego dnia otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Należą do nich m.in. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe i świetlice środowiskowe.

Z kolei - tydzień później - od 25 maja możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas. Jak czytamy w rządowym komunikacie, będą one przede wszystkim dotyczyć przedmiotów zdawanych na egzaminach. Jak podkreślono, konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach. Prowadzenie konsultacji w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów możliwe będzie zaś od 1 czerwca.

Zdecydowano także o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat ośmiu.

Kiedy otwarte zostaną uczelnie wyższe?

Rząd zapowiedział również, że przywrócenie możliwości prowadzenia na uczelniach zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów) oraz zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie, rozpocznie się 25 maja. Powrót do zajęć będzie dotyczyć także kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

