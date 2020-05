Zobacz wideo

W raporcie popołudniowym resort zdrowia podał informację o 166 nowych i potwierdzonych przypadkach wykrycia koronawirusa w Polsce. Aż 89 z nich dotyczy województwa śląskiego, a 28 - mazowieckiego. Podano też informację o 14 kolejnych ofiarach śmiertelnych.

REKLAMA

Pierwszy poranny raport Ministerstwa Zdrowia z piątku mówił o 235 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (204), opolskiego (10), małopolskiego (5), zachodniopomorskiego (3), świętokrzyskiego (3), dolnośląskiego (3), kujawsko-pomorskiego (3), wielkopolskiego (2), warmińsko-mazurskiego (1), lubelskiego (1), a także o śmierci 10 kolejnych chorych.

W sumie więc w piątek MZ poinformowało o 401 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce oraz 24 przypadkach śmierci pacjentów.

W czwartek (14 maja) resort zdrowia podał dane o 411 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o 22 osobach zmarłych z powodu COVID-19. Wśród nich była też 18-letnia kobieta zmarła w Radomiu.

Koronawirus w Polsce. Bilans

W środę (13 maja) resort zdrowia informował o 322 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o 23 osobach zmarłych. Byli to pacjenci w wieku od 52 do 94 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące.

Dzień wcześniej - we wtorek 12 maja - ministerstwo informowało aż o 595 nowych zakażeniach - to najwyższy dobowy przyrost liczby nowych zachorowań od początku epidemii. Zdecydowana większość z nich (bo aż 488) dotyczyło województwa śląskiego, gdzie mamy do czynienia z ogniskami koronawirusa w górniczych kopalniach. We wtorek zmarły 23 osoby.

Koronawirus w Polsce. Luzowanie obostrzeń, odmrażanie gospodarki

W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował o kolejnym etapie "luzowania" obostrzeń związanych z epidemią. Od poniedziałku (18 maja) działalność wznowić mają m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz restauracje - wszystko z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych. Zwiększy się też limit osób w komunikacji miejskiej. Będzie on wynosił 30 procent wszystkich miejsc w pojeździe, a nie tylko połowę miejsc siedzących (jak obecnie).

Wcześniej - 4 maja - przywrócona została działalność hoteli i miejsc noclegowych. Zdecydowano też o otwarciu niektórych muzeów, galerii sztuki czy centrów handlowych - z ograniczeniami, które mają dotyczyć zachowania reżimu sanitarnego i ograniczonej liczby klientów.

Od 6 maja otwarte mogą być też żłobki i przedszkola - decyzje w każdym przypadku podejmują jednak samorządy.

Premier Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski apelowali w środę do Polaków o stosowanie się do zaleceń sanitarnych. Szumowski na wielu konferencjach przypomina zwłaszcza o poprawnym noszeniu maseczek i przekonuje, że ma to duży wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa, a co za tym idzie - dalsze "luzowanie gospodarki".

Cały czas obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej - niekoniecznie maseczką. Może być też szalik, chustka albo przyłbica.

Pobierz Aplikację TOK FM, słuchaj i testuj przez dwa tygodnie: