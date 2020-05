Koronawirus w Polsce. W sobotę blisko 250 nowych zakażeń, znów najwięcej na Śląsku

Zobacz wideo

Sobotni bilans koronawirusa - z dwóch raportów podanych przez resort zdrowia to 241 nowych zakażeń. Ponownie największa liczba dotyczy województwa śląskiego, gdzie odnotowano 165 kolejnych przypadków.

Pozostałe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (19), dolnośląskiego (19), łódzkiego (7), pomorskiego (7), małopolskiego (7), opolskiego (8), wielkopolskiego (5), podkarpackiego (1), kujawsko-pomorskiego (1), świętokrzyskiego (1), zachodniopomorskiego (1).

Oprócz tego, ministerstwo poinformowało o kolejnych ośmiu osobach, które zmarły z powodu zakażenia COVID-19. To pacjenci w wieku od 67 do 92 lat, między innymi z Wolicy, Warszawy, Krakowa i Tychów. Większość z nich, jak podali urzędnicy, miała choroby współistniejące.

W sumie liczba wszystkich zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 18 257, a liczba zmarłych do 915.

Koronawirus w Polsce. Bilans

Piątkowy raport (15 maja) mówił o w sumie 401 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce oraz 24 osobach, które z jego powodu zmarły. Aż 293 spośród nowych przypadków wykryto na Śląsku. Informowano również, że do tej pory wyzdrowiało łącznie 6918 osób.

W czwartek (14 maja) resort zdrowia informował o 411 kolejnych chorych, u których wykryto koronawirusa, oraz o 22 osobach zmarłych z powodu COVID-19. Wśród nich była też 18-letnia kobieta zmarła w Radomiu.

W środę (13 maja) potwierdzono 322 nowe przypadki zakażenia koronawirusem oraz informowano o 23 osobach zmarłych. Byli to pacjenci w wieku od 52 do 94 lat. Większość z nich miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia informował także, że na koronawirusa przebadano dotąd 576 276 próbek pobranych od 526 895 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 21,9 tys. testów. Badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie u ponad 18 tys. osób, z których ponad 900 zmarło.

Koronawirus w Polsce. Coraz więcej zarażonych górników

Dane resortu zdrowia wskazują, że największy przyrost zakażeń jest na Śląsku, gdzie choruje wielu górników. W piątek rano łączna liczba przypadków przekroczyła 1,7 tys. - wynika z informacji służb sanitarnych i górniczych firm.

Przedstawiciele spółek zastrzegają, że w związku z dużą liczbą pobranych w ostatnich dniach wymazów do badań, liczba zakażonych stale się zmienia i można spodziewać się dalszego wzrostu ilości potwierdzonych przypadków zakażenia. W samej Polskiej Grupie Górniczej (PGG) materiał do testów pobrano dotąd w sumie od ponad 9,6 tys. osób, w tym ponad 8 tys. w ramach badań przesiewowych. Właśnie w zatrudniającej ponad 41 tys. osób PGG liczba zakażonych jest największa - do piątku rano potwierdzono tam 990 przypadków wirusa Sars-Cov-2, wobec 899, o których informowano dobę wcześniej.

Wiodącym ogniskiem zakażeń jest rybnicka kopalnia Jankowice (część kopalni ROW), gdzie potwierdzono 450 zakażeń (w ciągu minionej doby nie było informacji o nowych przypadkach w tym zakładzie). Zarażonych Sars-CoV-2 jest też 351 górników z gliwickiej kopalni Sośnica (dobę wcześniej - 279) oraz 172 z katowickiej kopalni Murcki-Staszic (wobec 155 potwierdzonych przypadków w czwartek rano).

Koronawirus w Polsce. Luzowanie gospodarki, zdejmowanie obostrzeń

Zgodnie z decyzją rządzących 18 maja przywracana ma być działalność salonów fryzjerskich i gabinetów kosmetycznych. Klientów mogą zacząć również przyjmować restauracje. Wszystko jednak z zachowaniem rygorów sanitarnych. Zwiększy się też limit osób w komunikacji miejskiej. Będzie on wynosił 30 procent wszystkich miejsc w pojeździe, a nie tylko połowę miejsc siedzących (jak obecnie).

Wcześniej - 4 maja - przywrócona została działalność hoteli i miejsc noclegowych. Zdecydowano też o otwarciu niektórych muzeów, galerii sztuki czy centrów handlowych - z ograniczeniami, które mają dotyczyć zachowania reżimu sanitarnego i ograniczonej liczby klientów.

Koronawirus w Polsce. Jak wyglądają dane dla świata?

Liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 300 tys., a liczba zarażonych zbliża się do 4,5 mln - wynika z zestawienia przygotowanego przez agencję Reuters. Na USA przypada ponad 25 proc. wszystkich zgonów, na Wielką Brytanię i Włochy 10-11 proc., a na Francję i Hiszpanię odpowiednio po 9 proc. W ciągu zaledwie 4 miesięcy liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa jest równa ok. 75 proc. rocznych ofiar malarii, jednej z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie.

Chociaż liczba ofiar koronawirusa jest mniejsza od grypy "hiszpanki" z 1918 r., którą zaraziło się ok. 500 mln ludzi i zmarło co najmniej 10 proc. z nich, to eksperci od zdrowia publicznego obawiają się, że dostępne dane nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej sytuacji.

Pierwszą ofiarę śmiertelną Covid-19 zarejestrowano 10 stycznia w chińskim mieście Wuhan. Po 91 dniach ofiar śmiertelnych było już ponad 100 tys. a po 16 dniach - 200 tys. - wynika z opracowania opartego na oficjalnych danych z poszczególnych krajów. Po 19 dniach liczba ta wzrosła do obecnych 300 tys. W piątek Słowenia ogłosiła, że pokonała epidemię koronawirusa i otworzyła swoje granice dla przyjezdnych bez konieczności poddawania się kwarantannie.