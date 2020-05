Kim jest biskup Edward Janiak, "bohater" nowego filmu braci Sekielskich?

Zobacz wideo

Nowy film Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego" ukazał się w sobotę rano. Zgodnie z zapowiedzią, można go oglądać bezpłatnie w internecie. Dokument dotyka problemu pedofilii w Kościele. Skupia się jednak bardziej na tuszowaniu tego zjawiska przez kościelne władze, a w zasadzie jednego - biskupa Edwarda Janiaka.

Film opowiada o konkretnym przypadku księdza pedofila, przenoszonego z parafii do parafii, gdy tylko na jaw wychodziły fakty na temat popełnianych przez niego przestępstw seksualnych wobec dzieci. Z materiałów i zeznań cytowanych w dokumencie braci Sekielskich wynika, że biskup Janiak wiedział o doniesieniach dotyczących księdza Arkadiusza Hajdasza, którego ofiarami są występujący w filmie bracia, już od 2016 roku. Jednak przez trzy lata nie zrobił absolutnie nic w tej sprawie.

Biskup nie zgodził się również na rozmowę z pokrzywdzonymi, zasłaniając się trwającym śledztwem. Wcześniej, kiedy był jeszcze biskupem pomocniczym we Wrocławiu, brał udział w operacji przeniesienia księdza Hajdasza, co do którego już wtedy informowano o tym, że molestuje dzieci, do diecezji bydgoskiej.

W filmie braci Sekielskich widzimy fragment zeznań złożonych przez biskupa przed sądem. Pytany, czy wiedział o wcześniejszych przestępstwach księdza Hajdasza wobec dzieci, odpowiedział: "Nie mówię tak i nie mówię nie".

Kim jest Edward Janiak?

Biskup Janiak ma 68 lat. Urodził się w Malczycach na Dolnym Śląsku, święcenia kapłańskie przyjął w maju 1979 roku z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Wincentego Urbana.

Edward Janiak obecnie jest biskupem diecezji kaliskiej - od 2012 roku, mianował go Benedykt XVI.

Wcześniej był biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie otrzymał w roku 1996 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Udzielił mu ich kardynał Henryk Gulbinowicz, ówczesny arcybiskup metropolita wrocławski. Biskup Janiak blisko współpracował z kardynałem Gulbinowiczem, był jego "prawą ręką". Gulbinowicz chciał, aby po odejściu z metropolii wrocławskiej zajął jego stanowisko. Ostatecznie Episkopat zdecydował inaczej i metropolitą został arcybiskup Marian Gołębiewski.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję przewodniczącego Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek oraz Delegata KEP ds. Imigracji, a także Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

OKO.press: "Bp Janiak tuszował pedofilię w kościele trzy razy"

Z ustaleń OKO.press wynika, że przypadki tuszowania pedofilii przez biskupa, ujawnione w filmie Sekielskich, nie są jedynymi. Portal przekonuje, że biskup Janiak krył także swojego kolegę, ks. Edwarda P., skazanego za molestowanie dwóch ministrantów.