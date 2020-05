Episkopat reaguje na film "Zabawa w chowanego" i zawiadamia Stolicę Apostolską

Nowy film Tomasza i Marka Sekielskich "Zabawa w chowanego" ukazał się w sobotę rano. Zgodnie z zapowiedzią, można go oglądać bezpłatnie w internecie. Dokument dotyka problemu pedofilii w Kościele. Skupia się jednak bardziej na tuszowaniu tego zjawiska przez kościelne władze, a w zasadzie jednego - biskupa Edwarda Janiaka.

Oświadczenie abpa Wojciecha Polaka

Po premierze filmu oświadczenie - w formie pisemnej i w formie wideo wydał abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.

- Film "Zabawa w chowanego", który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne - zaczyna swoje oświadczenie abp Polak.

Dalej Prymas Polski przekonuje, że każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub kurii, musi być uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach. - Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi - stwierdza jasno arcybiskup.

I podaje, że ze względu na przedstawione w filmie informacje - "jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zwraca się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania nakazanego przez motu proprio papieża Franciszka dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania".

Prymas Polak w swoim oświadczeniu dziękuje też osobom pokrzywdzonym, które opowiedziały o tym, co przeżyły. Apeluje również do wszystkich, którzy posiadają wiedzę o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej, by pamiętał, że jest zobowiązany do złożenia zawiadomieniu. - Proszę księży, siostry zakonne, rodziców i wychowawców o to, by nie kierowali się fałszywą logiką troski o Kościół, skutkującą ukrywaniem sprawców przestępstw seksualnych - podkreśla hierarcha.

Na koniec abp Polak podkreśla, że "historie z filmu [braci Sekielskich] nie są prawdą o zdecydowanej większości księży". - Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołaniem, sumiennie wypełniający swoje obowiązki - przekonuje.

"Zabawa w chowanego". O czym jest ten film?

Nowy film braci Sekielskich opowiada o konkretnym przypadku księdza pedofila, przenoszonego z parafii do parafii, gdy tylko na jaw wychodziły fakty na temat popełnianych przez niego przestępstw seksualnych wobec dzieci. Jednym z głównych "bohaterów" dokumentu jest biskup diecezji kaliskiej Edward Janiak. Z materiałów i zeznań cytowanych w dokumencie braci Sekielskich wynika, że wiedział n o doniesieniach dotyczących księdza Arkadiusza Hajdasza, którego ofiarami są występujący w filmie bracia, już od 2016 roku. Jednak przez trzy lata nie zrobił absolutnie nic w tej sprawie.

Premiera filmu "Zabawa w chowanego" początkowo była planowana na 28 marca. Bracia Sekielscy ze względu na szalejącą w kraju epidemię koronawirusa zdecydowali się przełożyć ją na inny termin. Pieniądze na realizację dokumentu dziennikarze zebrali za pomocą publicznej zbiórki, podobnie jak w przypadku ich pierwszego filmu o pedofilii w Kościele "Tylko nie mów nikomu".

