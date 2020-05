Niedźwiecki wydał oświadczenie "Posądzono mnie o nieuczciwość"

getz54 18 minut temu Oceniono 1 raz -1

To co się dzieje od 2015 r. w tym kraju przypomina mi okres póznego Gomułki 1968 rok. Anulowanie wyników głosowania słuchaczy programu trzeciego polskiego radia na piosenkę Kazika, ,,Twój ból jest większy niz mój,, przypomina mi ściągnięcie ,,Dziadów,, z desek Teatru Narodowego. Po tym fakcie towarzysz Gomułka musiał

odejśc. Byc moze piosenka Kazika zmiecie towarzysza I Sekretarza Jarosława Gomułkę ze sceny politycznej i doprowadzi do zburzenia Bastylii na Nowogrodzkiej. Zdarza się.