Co teraz dzieje się w Trójce? W zespole buzuje. "Historia z Kazikiem przelała czarę goryczy"

lkolesio godzinę temu Oceniono 20 razy 12

Te sqsyny ,ta władza czyli bolszewicy spod znaku PiS są genetycznie niedolni do uczciwości ,prawdy , szczerości i otwartości w kontaktach z ludźmi. To genetyczni kłamcy i socjopaci. Morawiecki , ta Duda czy Kaczyński są tego najlepszym przykładem. Co zdanie to kłamstwo lub manipulacja. Kadry PiS to nieudacznicy , malwersanci , cynicy , złodzieje , chamy i prostacy. Przecież nie mogą zarządzać krajem tacy osobnicy jak: Ziobro , Święczkowski, Wójcik , Jaki , Szydło , Kempa , Błaszczak , Mucha , Kopcińska , Karczewski , Gowin , Kurski (Jacek) , Piotrowicz , Pawłowicz , Kuchciński , Ozdoba , Witek , Sasin czy Suski.... A to tylko wierchuszka. Im niżej tym gorsze indywidua , a konkretnie to debile i półmózgi. Tyle że bezkrytycznie wierni Nienawistnemu Karłowi. Z takimi kadrami ten kraj musi upaść.