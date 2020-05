Salony kosmetyczne i zakłady fryzjerskie znów czynne. Sprawdź, na jakich zasadach działają

darkwitcher godzinę temu 0

"Wytyczne obligują też do przyjmowania jedynie osób zdrowych i nie będących w kwarantannie lub pod nadzorem epidemicznym" czyli co to oznacza że idąc np. do fryzjera klient powinien przynieść zaświadczenie z sanepidu wydane nie wcześniej aniżeli 48h przed wizytą że jest zdrowy, zaświadczenie z policji/sanepidu że nie podlega kwarantannie a do tego przed wejściem będzie trzeba zmierzyć klientowi temperaturę i jak będzie wyglądał "podejrzanie" to i tak najlepiej nie wpuszczać takiego klienta do lokalu...