Ponad 70 proc. Polaków uważa działania rządu ws. pedofilii w Kościele za niewystarczające [SONDAŻ]

"Najmniej krytycznie rząd oceniają osoby, które informacje uzyskują z serwisów informacyjnych TVP Info"

No i po raz kolejny mamy odwrócenie kierunku należności przyczynowo-skutkowej i demonizowanie jej.

Lepiej byłoby powiedzieć "ludzie, lubiący i ceniący rząd oglądają TVP", a nie snuć teorie o skuteczności rządowej propagandy.



Pytanie, którego w takim sondażu zabrakło, jakie powinno paść w stosunku do osób, uważających działania rządu za niewystarczające: "jakch konkretnie działań oczekiwałbyś od rządu?". Czyżby wielu odpowiedziało na to "prokuratura powinna wszczynać śledztwa mimo braku skargi ze strony pokrzywdzonych i ich opiekunów, a policja musi w tym celu bez wniosku pokrzywdzonego rozpatrywać donosy osób trzecich"?