"Rz"": CBA wiedziało o zakupie bezwartościowych masek

"W dokumentach, kt鏎e pos這wie PO-KO otrzymali w Ministerstwie Zdrowia, odnajdujemy e-mail skierowany do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Udaje nam si ustali, 瞠 ten adres nosi departament analiz CBA. E-mail nosi dat 26 marca i jest przes豉n wiadomo軼i od ㄆkasza G. z tytu貫m "potwierdzenie zam闚ieni". G. to instruktor narciarski z Zakopanego, kt鏎y dzi瘯i znajomo軼i z bratem ministra zdrowia zaoferowa resortowi du膨 parti chi雟kich maseczek dla lekarzy. E-mail ㄆkasza G. przesy豉 do CBA Ma貪orzata D瑿ska, zast瘼ca dyrektora departamentu nadzoru i kontroli w MZ. To ona i wiceminister Janusz Cieszy雟ki zajmuj si zakupami sprz皻u ochrony dla medyk闚" - pisze "Rzeczpospolita".

Jak podaje, w mailu "ㄆkasz G. pisze do dyr. D瑿skiej i ministra Cieszy雟kiego, by potwierdzili 'zam闚ienie 10 tys. masek FFP2 w cenie ustalonej wcze郾iej 48 z netto plus 23 proc. VAT. Dostawa do magazynu w Por帳kach k. Zdu雟kiej Woli w ci庵u dw鏂h dni', a w drugim punkcie e-maila G. pisze o potwierdzenie zakupu przez MZ 100 tys. masek FFP2 w cenie 45 z plus VAT, podkre郵aj帷 pilno嗆 sprawy: 'Mamy zam闚iony wylot samolotu z towarem potwierdzony ustnie z lotniska Guangzhou Baiyun International Airport'".

CBA powinno dzia豉?

Jak podaje gazeta, w dokumentach w resorcie nie ma informacji o efektach wys豉nia e-maila do CBA, cho MZ zap豉ci這 za towar bardzo wysok cen: Przemys豉w W. oraz sp馧ka Szymona . i ㄆkasza Z. dostarczyli resortowi po 48 tys. masek za blisko 2 mln z, Katarzyna G. (穎na ㄆkasza G.) - 24 tys. masek za 1 mln z.

Wed逝g dziennika nie tylko cena powinna zaalarmowa urz璠nik闚 i CBA, ale przedstawiony w ofercie fa連zywy, jak si okaza這 ju po finalizacji umowy, certyfikat ICR Polska wystawiony dla chi雟kiego producenta masek (firma Dongguan Mars). Okaza這 si, 瞠 wystarczy e-mail wiceministra Cieszy雟kiego do sp馧ki ICR Polska, by to ustali.

"Czy e-mail do CBA by czym wyj徠kowym, czy te z procedur w resorcie wynika這, by tak du瞠 zakupy poddawa kontroli s逝瘺? Resort finalizowa ju umow i na ewentualn kontrol CBA by這 ju za p騧no. Temistokles Brodowski, rzecznik CBA, nie odpowiedzia nam na to pytanie. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w przes豉nej nam odpowiedzi zapewnia, 瞠 'to standardowe post瘼owanie w procesie zakupowym ustalone wsp鏊nie z CBA'. Andrusiewicz przyznaje tak瞠, 瞠: 'Biuro nie kaza這 wstrzyma post瘼owania" - pisze gazeta.

"Badania masek zlecone przez resort dopiero na pocz徠ku maja wykaza造, 瞠 nie spe軟iaj 瘸dnej z norm wymaganej przez WHO dla personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2. Odmowa zwrotu pieni璠zy zmusi豉 resort do zawiadomienia prokuratury. Ta, jak ujawni豉 "Rzeczpospolita", za膨da豉 informacji od CBA, co wiedzia豉 ta s逝瘺a w sprawie tego zam闚ienia. Czy prowadzi豉 dzia豉nia operacyjne i czy to ona zaalarmowa豉 ministra o podejrzeniach? CBA podlega premierowi. On sam kilka dni temu w mediach spo貫czno軼iowych napisa, 瞠 minister zdrowia ㄆkasz Szumowski ma jego pe軟e wsparcie" - dodaje "Rzeczpospolita".

Kilka dni temu "Gazeta Wyborcza" opisa豉 kulisy zakupu maseczek ochronnych przez resort zdrowia od ㄆkasza G., instruktora narciarstwa z Zakopanego, znajomego ministra zdrowia ㄆkasza Szumowskiego i jego brata Marcina Szumowskiego. Okaza這 si, 瞠 maseczki nie spe軟iaj 瘸dnych norm, a instruktor nie chce odda za nie pieni璠zy lub dostarczy atestowanego sprz皻u. Finalnie sprawa trafi豉 do prokuratury, ale dopiero po doniesieniach "Wyborczej".

