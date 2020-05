Zobacz wideo

Epidemia koronawirusa wprowadziła prawdziwą rewolucję na rynku turystycznym. Wiele osób, które planowały spędzić urlop za granicą, decyduje się na wakacje w Polsce. Decyzja o tym, czy zostać tu, czy jechać tam, zależy od nas, ale także od ograniczeń wprowadzanych przez poszczególne kraje.

Choć ponowne otwarcie granic strefy Schengen Komisja Europejska oraz część krajów UE (m.in. Niemcy, Francja czy Polska) planuje od połowy czerwca, wciąż trwają konsultacje w tej sprawie. Jak jednak wygląda sytuacja w poszczególnych krajach, często odwiedzanych przez Polaków w wakacje?

Słowenia

Premier Janez Jansza ogłosił w połowie maja, że Słowenii udało się "ujarzmić" koronawirusa, a stan epidemii został zakończony. Co to oznaczało? M.in. to, że od 15 maja podróżni z Unii Europejskiej mogą odwiedzać Słowenię bez konieczności odbywania kwarantanny.

10 dni później - 25 maja - przyjęto rozporządzenie ws. środków w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Republiki Słowenii. Ustanowiło ono obowiązek 14-dniowej kwarantanny, który dotyczy zarówno obywateli państw członkowskich UE i krajów strefy Schengen (za wyjątkiem krajów, z którymi Słowenia podpisała dwustronne porozumienie techniczne) jak i obywateli krajów trzecich.

Do obywateli UE-Schengen zastosowanie ma jednak 17 wyjątków pozwalających na wjazd do Słowenii bez obowiązku kwarantanny obejmujących m.in.:

osoby posiadające potwierdzoną rezerwację zakwaterowania w Słowenii,

osoby uczestniczące w pogrzebie (pod warunkiem opuszczenia terytorium Słowenii w ciągu 24 godzin),

odwiedziny bliskich krewnych (pod warunkiem opuszczenia terytorium Słowenii w ciągu 24 godzin),

osoby w tranzycie opuszczające terytorium Słowenii w ciągu 24 godzin.

Na liście krajów, których obywatele mogą bez kwarantanny przekraczać granicę Słowenii, znajduje się (dane na 26 maja) wyłącznie Chorwacja. Wykaz krajów ma być jednak uzupełniany na podstawie oceny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (NIJZ) w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i po powiadomieniu przez MSW o zawartych dwustronnych umowach technicznych z poszczególnymi krajami.

Zgodnie z instrukcjami służby epidemiologicznej NIJZ na przejściach granicznych na granicy zewnętrznej i w punktach kontrolnych na wewnętrznych granicach Słowenii prowadzona będzie kontrola stanu zdrowia osób przekraczających granicę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie polskiego MSZ.

Szwecja

Krajem, który w związku z epidemią nie zdecydował się na zamknięcie jest Szwecja. Strategia walki z pandemią skandynawskiego państwa opiera się na dobrowolnych zaleceniach zamiast zakazów i kar. Zaleca się m.in. unikanie zgromadzeń powyżej 50 osób. Nie ma konieczności noszenia maseczek w miejscach publicznych, ponieważ szwedzki Urząd Zdrowia Publicznego uważa to za nieskuteczne.

Latem zaleca się mieszkańcom jedynie lokalne podróże, do dwóch godzin samochodem, z zachowaniem środków ostrożności.

Na pokładach linii lotniczych SAS obowiązuje wymóg noszenia maseczek oraz nie są podawane posiłki. Kontrole graniczne obowiązywały do 12 maja.

Do 26 maja w Szwecji potwierdzono zakażenie koronawirusem u 34 440 osób. Zmarło około 4,1 tys. osób.

Czechy i Słowacja

25 maja premier Czech Andrej Babisz zapowiedział, że obywatele Czech i Słowacji będą mogli przekroczyć granice na 48 godzin bez testów na Covid-19 i bez kwarantanny. Kontrolę ma prowadzić słowacka straż graniczna i sprawdzać czas spędzony w drugim kraju. We wtorek poinformowano, że w ten sposób podróżować będą mogli też Węgrzy. Trwają rozmowy, aby identyczne zasady obejmowały także Austriaków i wyjazdy do Austrii

Dla Słowaków to wydłużenie o 24 godziny pobytu w sąsiednich krajach, dla Czechów - nowa możliwość odwiedzenia bliskich.

Czeski rząd zdecydował w poniedziałek, że od wtorku zostaną także otwarte wszystkie przejścia z Niemcami i Austrią. W dalszym ciągu obowiązuje jednak zakaz wjazdu do Czech turystów.

Jednocześnie czeskie MSW zapowiedziało wznowienie działalności międzynarodowych lotnisk w Brnie, Karlowych Warach, Ostrawie, Pardubicach oraz Pradze-Kbelich. Dotyczy to jedynie ruchu lotniczego z krajów strefy Schengen. Z kolei minister zdrowia Adam Vojtiech zapowiedział, że 8 czerwca może dojść do dalszej liberalizacji na granicach.

W połowie maja premier Słowacji Igor Matovicz deklarował, że chce jak najszybciej otworzyć granice. Podkreśli jednak, że nie można otwierać granic z krajami, w których jest więcej zachorowań na Covid-19 niż na Słowacji.



Na Słowacji, która liczy około 5,5 mln mieszkańców, zanotowano około 1500 osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa. Zmarło ok. 30 chorych na Covid-19.

Na otwartej przestrzeni nie obowiązują już maseczki, z osobami niemieszkającymi razem należy utrzymywać 5-metrowy dystans.

Węgry

Na Węgrzech z końcem maja ma zostać zniesiony wprowadzony w związku z epidemią stan zagrożenia. Nie wiadomo jednak jeszcze, kiedy zostaną otwarte granice, które dla ruchu osobowego obywateli innych krajów zamknięto 17 marca.

W sobotę (30 maja) liczba wszystkich stwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła do 3867, zaś zgonów osób chorych na Covid-19 - do 524. Ponad 2100 osób uznano już za wyleczone.

Na razie na teren Węgier (od 22 maja) mogą wjeżdżać Austriacy, o ile okażą dokument sprzed najdalej czterech dni, potwierdzający negatywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Obowiązkiem kwarantanny nie są objęci obywatele Słowacji i Czech wjeżdżający na teren Węgier na najwyżej 48 godzin.

Włochy

3 czerwca otwarte mają zostać granice regionów Włoch oraz całego kraju. Na razie przekraczanie granic możliwe będzie dla turystów z krajów europejskich.

W sobotę 23 maja otworzone zostały plaże we włoskim regionie Emilia-Romania, tym samym zainaugurowano też sezon letni. Wcześniej tamtejszą riwierę na inauguracji sezonu letniego nad Adriatykiem odwiedzały setki tysięcy turystów z całej Europy.

Na plażach, gdzie był ścisk, każdy będzie miał teraz dużo miejsca. Włoskie władze rekomendują unikanie koncentrowania się ludzi w jednej tylko części plaży, zapewnienie warunków do dystansowania społecznego i bezpieczeństwa sanitarnego. Ponadto w protokole zapisano, że minimalna powierzchnia wokół jednego parasola musi wynosić 12 metrów kwadratowych, a 1,5 metra - to minimalna odległość między leżakami i łóżkami do opalania. Zadanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad sanitarnych i pomocy gościom powierzono stewardom plażowym.

W popularnym mieście nadmorskim Rimini powierzchnia wokół jednego parasola będzie jeszcze większa: 18 metrów kwadratowych. Tamtejsze władze podkreśliły, że ma to na celu zagwarantowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W Kampanii na południu wokół każdego parasola zapewnionych ma być 10 metrów kwadratowych na piasku. Wstęp na plażę należy wcześniej zarezerwować.

Należy także pamiętać, że władze Rzymu wprowadziły karę do 500 euro za wyrzucenie na ulicę zużytej maseczki i rękawiczek ochronnych. Stosowanie takich środków ochronnych jest konieczne w miejscach publicznych takich jak sklepy czy środki transportu. Władze nakazały, aby maseczki i rękawiczki wyrzucać do kontenerów z odpadkami niesegregowanymi.

Turyści odwiedzający wieczne miasto będą mieli od 1 czerwca możliwość odwiedzenia zamkniętego z powodu pandemii Koloseum. Zmienią się jednak godziny, trasy i warunki wizyty. Przy wejściu każdy zwiedzający będzie miał zmierzoną temperaturę. Konieczne będzie noszenie maseczek. Koloseum będzie otwarte dłużej niż wcześniej - do godziny 19.15. Kolejna zapowiedziana nowość to obok normalnego biletu wstępu w cenie 16 euro, ulgowy za 9,50 euro na popołudniowe zwiedzanie, by nie było tłumów. W pierwszej fazie otwarcia obiektu wpuszczane będą niewielkie grupy zwiedzających, maksymalnie do 14 osób, którym będzie towarzyszył opiekun - przewodnik.

Również Krzywa Wieża w Pizie od 30 maja miała być znów udostępniona turystom.

Również 1 czerwca, już w nowym reżimie sanitarnym otwarte zostaną Muzea Watykańskie. Od wtorku (26 maja) można zwiedzać park archeologiczny w Pompejach.

W Wenecji Euganejskiej 1 czerwca przestanie obowiązywać nakaz noszenia maseczek na ulicach. Będą one jednak dalej niezbędne w zamkniętych miejscach takich jak bary i sklepy, a także na zewnątrz tam, gdzie nie może być zagwarantowana bezpieczna odległość między osobami. Ponadto zaleca się, aby zakładać maseczkę, gdy spotyka się kogoś, z kim się nie mieszka.

Z kolei gubernator Sardynii zapowiada, że na wyspę będą wpuszczane tylko osoby, które na podstawie testu wykażą, że nie są zakażone koronawirusem.

Litwa, Łotwa, Estonia

15 maja trzy państwa bałtyckie otworzyły granice, jednak na razie tylko dla siebie nawzajem. Obywatele Litwy, Łotwy i Estonii mogą od tej chwili swobodnie przemieszczać się po regionie, jednak wobec osób przybywających z zewnątrz obowiązywać będzie nadal konieczność odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Litwa wznowiła już loty do kilku miast Norwegii, a także do Frankfurtu, Tygi i Tallina. Zapowiedziano także uruchomienie w niedalekiej przyszłości połączenia z Warszawą.

Od 25 maja spółki lotnicze AirBaltic i Wizz Air uruchamiają loty na linii Wilno-Oslo. Wizz Air będzie też obsługiwał połączenia lotnicze z Kowna do Alesund i Bergen.

Od czerwca na Litwę można będzie jednak przybyć bez wymogu dwutygodniowej kwarantanny z krajów, w których liczba zachorowań na Covid-19 nie przekroczyła 25 na 100 tys. osób. Listę takich krajów każdego poniedziałku będzie podawało do wiadomości publicznej ministerstwo zdrowia po konsultacji z Łotwą i Estonią, gdyż przed dwoma tygodniami trzy państwa bałtyckie otworzyły się dla siebie nawzajem.

Według danych na 27 maja na listę krajów, z których można by przybywać na Litwę bez ograniczeń trafiłyby: Islandia, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Cypr, Norwegia, Węgry, Szwajcaria, Czechy i Austria.

W całym regionie zanotowano około 150 przypadków zgonów na Covid-19.

Hiszpania

26 maja minister spraw zagranicznych Hiszpanii Arancha Gonzalez Laya wezwała władze Unii Europejskiej o przygotowanie przed nadchodzącym sezonem wakacyjnym wspólnych zasad dotyczących otwarcia granic wewnętrznych.

W sobotę 23 maja premier Sanchez ogłosił, że od 1 lipca w Hiszpanii zostanie przywrócony swobodny ruch turystyczny, a "zagraniczni turyści będą mogli czuć się bezpiecznie" pod względem sanitarno-epidemiologicznym.

W poniedziałek (25 maja) minister przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto zapowiedziała, że od lipca docierający do Hiszpanii turyści nie będą zobowiązani do przechodzenia dwutygodniowej kwarantanny.

Według nowych zasad plażowania w Hiszpanii w warunkach epidemii, opracowanych przez rząd Petra Sancheza, pobyt na plażach w trakcie sezonu musi uwzględniać co najmniej dwumetrowy odstęp między wczasowiczami, plaże muszą być bezpłatne i podlegać władzom gminy.

Grecja

W ramach łagodzenia restrykcji wywołanych pandemią koronawirusa od poniedziałku (25 maja) ponownie otwarto w Grecji zakłady gastronomiczne oraz przywrócono możliwość korzystania z połączeń promowych i lotniczych między stałym lądem a wyspami na morzach Egejskim i Jońskim.

Od marca tylko stałym mieszkańcom wysp wolno było podróżować do kontynentalnej Grecji i z powrotem. Restauracje, bary i kawiarnie mogły prowadzić wyłącznie sprzedaż na wynos. Przypadków pojawienia się koronawirusa było dotąd na wyspach niewiele.

Nie zrezygnowano jednak całkowicie z prewencji - na mocy decyzji sztabu kryzysowego na promy wpuszcza się tylko połowę dozwolonej liczby pasażerów, a w placówkach gastronomicznych również o połowę zmniejszono dozwoloną liczbę rozstawianych stolików. Przy każdym z nich zasiadać może nie więcej niż sześć osób.

Pod koniec maja sztab kryzysowy zamierza ogłosić listę państw, których mieszkańcy będą zwolnieni z dwutygodniowej kwarantanny przy turystycznych przyjazdach do Grecji.

Jak poinformowało 29 maja greckie ministerstwo turystyki, obywatele 29 państw - wśród których nie ma jednak Polski - będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania przy przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny w związku z zagrożeniem koronawirusowym. Zapowiedziano jednak, że 1 lipca zostanie dokonana ponowna ocena międzynarodowej sytuacji epidemicznej, co pozwoli na ewentualne zniesienie obowiązku kwarantanny wobec obywateli kolejnych krajów.

15 czerwca mają zostać wznowione międzynarodowe połączenia lotnicze Aten, a 1 lipca do obsługi ruchu zagranicznego mają się włączyć także wszystkie regionalne porty lotnicze Grecji.

Chorwacja

Od 28 maja, obywatele Polski podczas przekraczania granicy z Chorwacją nie muszą dokumentować celu swojego przyjazdu.

Przekraczający granicę mają jednak obowiązek przekazania służbie granicznej swoich danych kontaktowych (miejsce pobytu, nr telefonu komórkowego, e-mail), które będą mogły zostać wykorzystane wyłącznie w celach epidemiologicznych.

"W celu przyspieszenia i uproszczenia odprawy granicznej, służby graniczne sugerują zarejestrowanie się na stronie www.entercroatia.mup.hr. W chwili obecnej formularz rejestracyjny jest dostępny w języku chorwackim i angielskim, a za kilka dni będzie również możliwość rejestracji w języku polskim" - czytamy w komunikacie na stronie MSZ.

Osoby, które zarejstrują swój wjazd, mają uniknąć konieczności zatrzymania się na przejściu granicznym w celu przekazania wymienionych danych.

Kwarantanna po powrocie do Polski

Pamiętajmy jednak, że według obecnych wytycznych po powrocie z każdej podróży turystycznej czeka nas 14-dniowa kwarantanna. Kontrole na polskich granicach, jak na razie, obowiązują do 12 czerwca, kwarantanna zaś do odwołania. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich wyjazdów zagranicznych, jeśli nie są one konieczne. Przed planowaniem wyjazdu najlepiej zasięgnąć w ambasadzie informacji dotyczących aktualnych obostrzeń w danym kraju lub sprawdzić najnowsze komunikaty na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

