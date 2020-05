Dyrekcja "Trójki" zapowiada audyt Listy Przebojów z ostatnich lat

Zobacz wideo

Podczas konferencji w siedzibie Polskiego Radia prezes Agnieszka Kamińska podkreśliła, że z danych zabezpieczonych przez system informatyczny wynika, że piosenka Kazika nie wygrała ostatniego notowania Listy Przebojów.

- Nie ukrywam, że jestem zszokowana tymi ustaleniami i tym, do czego dotarliśmy. Te kwestie będziemy jeszcze dogłębnie wyjaśniać – zapowiedziała.

Zastępca dyrektora "Trójki" Mirosław Rogalski przypomniał, że słuchacze oddają głosy poprzez specjalną stronę, na której muszą się zalogować. Głosy są zliczane automatycznie. W następnym etapie eliminowane są te głosy, co do których są wątpliwości (np. gdy widać, że są generowane przez programy komputerowe). Jak wskazał, tym procesem zajmuje się asystent red. Marka Niedźwieckiego, który ręcznie eliminuje takie głosy.

Jak poinformował, system automatycznie zliczył 1487 głosów na utwór Bartasa Szymoniaka, 1338 – na Deep Purple, 1187 – na The Cure, a 1157 – na piosenkę Kazika. Na tym etapie moderator dokonuje selekcji głosów, szukając tych zgłoszeń, które wydają się oszukane. W przypadku ostatniego notowania ręcznie unieważniono 577 głosów oddanych na Deep Purple, 448 – na The Cure i 53 na Kazika.

"Po operacjach moderatora Kazik jest przesunięty na 1. miejsce. Szymoniak, czyli ten który miał najwięcej głosów, spadł na 6. Największy przegrany The Cure spada z miejsca trzeciego aż na 25." – podano w informacji przygotowanej przez dyrekcję.

Podkreślono, że wyniki Listy Przebojów są pełne sprzeczności zarówno przed, jak i po ręcznej selekcji – miejsce na liście nie zgadza się z liczbą głosów.

Podano, że "w ciągu ostatnich 20 wydań 16 razy moderator dokonywał ręcznych ingerencji już po etapie odjęcia głosów uznanych za fałszywe".

Rogalski poinformował, że zlecony zostanie audyt List Przebojów na przestrzeni ostatnich lat. Ma być także zorganizowane spotkanie z pracownikami w celu wyjaśnienia wątpliwości. Stworzony ma być także precyzyjny regulamin Listy Przebojów, a słuchacze będą mieli informację o tym, czy ich głos został zaliczony. Zapowiedziano, że poszukiwane są "nowe radiowe talenty", ma także pojawić się nowy prowadzący lub współprowadzący Listę Przebojów.

Dyrektor i redaktor naczelny radiowej "Trójki" Tomasz Kowalczewski powiedział, że jeszcze w poniedziałek na stronie radia pojawi się "prawdziwe notowanie Listy Przebojów".

Zapowiedział, że słuchacze "Trójki" będą mogli oddawać głos na wybranych wykonawców, również na piosenkę Kazika.

Prezes Kamińska powiedziała, iż "wydaje się, że Kazik Staszewski stał się ofiarą całej tej historii". "Nie mamy żadnych informacji, czy w tym uczestniczył, czy wiedział, nie wiedział. Wygląda na to, że dzieje się tak bez jego wiedzy, ale to oczywiście wyjaśni też pewnie dalsza część tego zleconego audytu, ale też kolejne kroki" – wskazała.

Podkreśliła, że zaistniała sytuacja "nie ma nic wspólnego z zarzucaną, rzekomą cenzurą".

- Na Kazika słuchacze będą mogli głosować, ale zgodnie z systemem, a więc z tego miejsca, na którym on powinien być. Oczywiście my zdajemy sobie sprawę, że teraz przez to najbliższe notowanie ta piosenka i tak siłą rzeczy (...) będzie na pierwszym miejscu. Jeżeli taka będzie wola słuchaczy – bardzo proszę. Ale to właśnie my nie dopuścimy do cenzurowania głosów naszych słuchaczy – powiedziała.