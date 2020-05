Zobacz wideo

- Ja się bardzo cieszę, że politycy upominają się o wolność słowa, bo sam się o nią upominam od lat - powiedział we wtorek w RMF FM szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, pytany o reakcje polityków na sytuację w radiowej Trójce. - Wszyscy troszczymy się o wolność słowa w mediach publicznych - dodał.

Pytany, czy zagłosuje za odwołaniem prezes Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej, Czabański powiedział: "Nie, zdecydowanie nie, gdyż nie widzę żadnych powodów, żeby to robić".

Przypomnijmy, wniosek o natychmiastowe odwołanie prezes Polskiego Radia złożył Grzegorz Podżorny - członek Rady Mediów Narodowych z ramienia Kukiz'15. Powodem odwołania miałoby być m.in. "tolerowanie skandalicznego cenzurowania piosenki Kazika".

- Jeżeli mówimy o cenzurze - to został w wyniku tych machinacji z liczeniem głosów na Listę Przebojów Trójki ocenzurowany głos słuchaczy. To jest jedyny element, który świadczyłby o cenzurze - stwierdził Czabański, szef RMN.

Rada Mediów Narodowych to organ powołany przez PiS w 2016 roku, który powołuje i odwołuje zarządy i rady nadzorcze Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. W skład RMN, prócz Krzysztofa Czabańskiego, wchodzą: Elżbieta Kruk, Joanna Lichocka, Juliusz Braun oraz Grzegorz Podżorny.

Trójka wycofuje Kazika...

Afera wokół Trójki wybuchła w sobotę. Dzień wcześniej, podczas notowania Listy Przebojów programu Trzeciego pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest mniejszy niż mój". Utwór nawiązuje do odwiedzin prezesa Prawa i Sprawiedliwości na Cmentarzu Powązkowskim - w kwietniu, w środku pandemii - kiedy nekropolia była zamknięta dla innych osób.

Jednak po głosowaniu kierownictwo programu zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki listy, a samo głosowanie zostało unieważnione. Dyrektor programu Trzeciego Tomasz Kowalczewski stwierdził, że został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Prowadzącemu LP3 zarzucił zaś "przestawienie piosenki" Kazika na miejsce pierwsze, przez co inna piosenka - wybrana przez słuchaczy z największą liczbą głosów miała spaść na miejsce szóste.

Decyzja wywołała oburzenie wśród wielu artystów, dziennikarzy oraz polityków - nie tylko opozycyjnych. Przeciwko ingerencji w listę opowiedziała się m.in. wicepremier Jadwiga Emilewicz czy wicepremier Piotr Gliński.

...a z Trójki wycofują się artyści i reklamodawcy

Z Trójki odszedł prowadzący listę od 1982 roku Marek Niedźwiecki - jak napisał - "w związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat". Ze stacją pożegnali się także Hirek Wrona, Marcin Kydryński, Agnieszka Szydłowska. We wtorek o zerwaniu współpracy z radiową Trójką poinformował też dziennikarz Michał Olszański.

Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli też artyści, m.in. Tomasz Organek, Muniek Staszczyk, Daria Zawiałow. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory, podobnie jak wytwórnia Mystic, która wydaje w Polsce m.in. Deep Purple i Nicka Cave'a.

Z Trójki zaczęli wycofywać się także reklamodawcy. "Presserwis" poinformował we wtorek rano, że programie III PR promować przestał się serwis ogłoszeniowy OLX. - Biorąc pod uwagę to, co dzieje się obecnie w Programie III Polskiego Radia, nie chcemy, aby nasza marka była kojarzona z tym kontekstem. Stąd decyzja o nieuwzględnianiu (do odwołania) rozgłośni w przyszłych planach medialnych kampanii radiowych prowadzonych przez OLX - powiedział "Presserwisowi" Marcin Sienkowski, head of marketing OLX.pl.

Obecni i byli dziennikarze i pracownicy radiowej "Trójki" w niedzielę po południu zebrali się na proteście, przed siedzibi swojej stacji, udzielając wsparcia m.in. Niedźwieckiemu. Protest opublikowali również w mediach społecznościowych.

