Kiedy rząd otworzy uzdrowiska? Łukasz Szumowski podał datę

Zobacz wideo

Jak przekazał podczas wtorkowej (19 maja) konferencji prasowej szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski "wygaszając ognisko zachorowań na Śląsku, będzie coraz mniej nowych przypadków w kraju". To bowiem w tamtym regionie w ostatnich dniach potwierdzana jest większość zakażeń koronawirusem w Polsce.

REKLAMA

Kiedy rząd otworzy uzdrowiska?

W związku z tym - powiedział Łukasz Szumowski - "chcielibyśmy uruchomić kolejny sektor ochrony zdrowia - w połowie czerwca będziemy chcieli uruchomić uzdrowiska".

Minister zauważył jednak, że do uzdrowisk najczęściej kierowane są osoby starsze, schorowane, które mają dodatkowe różne schorzenia. Dlatego, jak wyjaśnił szef MZ, "chcemy przeprowadzać testy u tych osób, które mają skierowanie do uzdrowisk, żebyśmy wiedzieli, że te osoby, które tam jadą (...) są bezpieczne". - Taka możliwość będzie od 1 czerwca, a od 15 czerwca będziemy te uzdrowiska uruchamiali - zapowiedział Szumowski.

Szpitale jednoimienne. Kiedy wrócą do normalnej pracy?

Minister zdrowia odniósł się także do sytuacji ze szpitalami jednoimiennymi. - Co do szpitali jednoimiennych, rozmawialiśmy z wojewodami, dyrektorami wojewódzkich oddziałów NFZ i w środę zostaną nam przedstawione propozycje, które szpitale wracają do normalnej pracy i w jakim zakresie - podkreślił.

Dodał, że "czasami są to pawilony szpitali, które można po kolei uruchamiać" oraz ocenił, że w Polsce nigdy liczba hospitalizowanych z powodu koronawirusa osób nie przekroczyła 30 proc. obłożenia szpitali zakaźnych. Ministerstwo Zdrowia chce zatem stopniowo ograniczać liczbę szpitali jednoimiennych zaangażowanych w walkę z COVID-19. Z danych przekazanych PAP wynika, że na początek w regionach, gdzie obłożenie łóżek jest małe. W sumie w 21 w szpitalach jednoimiennych zajętych jest 1155 łóżek i 72 respiratory.

Resort przekazał, że największe obłożenie w kraju mają szpitale jednoimienne na Śląsku, gdzie (zgodnie ze stanem z 18 maja) przebywało 239 chorych na 592 miejsca. Dla porównania w lubuskim nie było ani jednego pacjenta, w woj. warmińsko-mazurskim - 15 pacjentów, a w woj. lubelskim - 16.

Posłuchaj w aplikacji TOK FM.