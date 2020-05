Ekspertka: Akcja #Hot16Challenge2 to pułapka. Te pieniądze zasypują bardzo niewielką wyrwę

Zobacz wideo

#Hot16Challenge2 to druga edycja akcji zainicjowanej w 2014 roku przez Solara, rapera związanego z wytwórnią SBM. Napisał wtedy 16-wersowy utwór, wrzucił go do internetu i wyznaczył cztery osoby do zrobienia tego samego. Wszystko trzeba zrobić w ciągu 72 godzin. W tym roku zabawie towarzyszy akcja charytatywna "Beef z koronawirusem #hot16challenge", w ramach której zrzucamy się na finansową pomoc dla lekarzy i szpitali w czasach walki z COVID-19.

REKLAMA

Do tej pory wzięło w niej udział ponad 800 osób, zebrano 3 miliony. W "Światopodglądzie" o tej akcji mówiła prof. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz z Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podkreślała, że akcja ma niejako dwie warstwy. - Najczęściej odbierana jest jako akcja kulturalna. Mamy możliwość posłuchać wielu nowych utworów. Tutaj warto by się delikatnie zastanowić nad tą drugą warstwą. To jest akcja tzw. charytatywna. Ma na celu zebranie pieniędzy i ich przekazanie na służbę zdrowia. W tym wymiarze jest to akcja kontrowersyjna - oceniła. Wyjaśniła, że przez to, iż akcja jest medialna to "zawładnęła świadomością wielu młodych ludzi. - Pozostaje takie wrażenie, że służba zdrowia będzie funkcjonować coraz lepiej, bo ludzie przekazują na nią niesamowite kwoty - dodała.

Przyznała, że "kwota 3 milionów robi wrażenie", ale trzeba ją skonfrontować z realiami. - To ma pomóc niedofinansowanemu systemowi, na który państwo łoży ponad 100 miliardów zł. Akcja jest medialna, a wydatki służby zdrowia nie są, możemy odnieść mylne wrażenie, że to wystarczy - przekonywała ekspertka. Zauważyła, że "faktycznie wszyscy biorą w tym udział", czyli raperzy, politycy, profesorowie, YouTuberzy, ale "nie ma żadnej kontroli nad przekazem". - Bo mamy taki przekaz, że państwo nie działa, system nie działa, zrzućmy się, pomóżmy i dzięki temu służba zdrowia będzie mogła funkcjonować - stwierdziła na antenie TOK FM.

Jej zdaniem wiara w to, że w sytuacji zagrożenia "społeczeństwo zadziała jak wspólnota, poskłada się i ten system będzie działał, to pułapka".- Bo system nie ma możliwości zadziałania przy finansach wysokości 3 milionów zł. To jest bardzo niewielka wyrwa, którą te pieniądze zasypują. Służba zdrowia wymaga zdecydowanie systemowego rozwiązania - przekonywała.

Według niej nie możemy oczekiwać, że system będzie działał, bo znajdzie się parę osób chętnych podzielić się wszystkimi pieniędzmi. - Redystrybucja, która polega na powszechnym opodatkowaniu, a następnie na przekazaniu pewnej kwoty zdecydowanie wyższej niż indywidualne składki na system, z którego mogą korzystać wszyscy obywatele, to rozwiązanie słuszne - podkreśliła. Dodała, że "w momencie, gdy mamy służbę zdrowia, która wymaga tak wielkich nakładów, to 100 miliardów złotych to jest jedna z najmniejszych kwot na głowę na mieszkańca w Unii Europejskiej".- Mniej przekazują tylko władze w Rumunii i Bułgarii, ale jednak to jest stabilne finansowanie, nie uzależnione od chwili i dobrego nastroju - powiedziała.

Na koniec zwróciła, uwagę na to, że wzięcie udziału polityków w tej akcji "jest dużym nieporozumieniem". - Tego typu akcje dają kartę przetargową rządzącym, że przecież zakupy zostały poczynione, inwestycja już się pojawiła, nie musimy marnotrawić tych naszych wspólnych pieniędzy - podkreśliła.

Pobierz Aplikację TOK FM i słuchaj sprytnie: