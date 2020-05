"Zabawa w chowanego" to film homofobiczny? Sekielski: To niesprawiedliwe i krzywdzące

polak_nieprawdziwy 3 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Poruszono jeden z wątków opisanych w niejednej książce.

Chodzi o nadreprezentację homoseksualistów w Watykanie.

Co to ma wspólnego z homofobią, pojęcia nie mam.

To jest stwierdzenie faktów. To dosyć wyraźny przekaz, że ta instytucja jest zakłamana w sprawach seksu do granic możliwości.

W pozostałych też.