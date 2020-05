getz54 5 godzin temu Oceniono 5 razy 1

Dla bolszewickich komisarzy ludowych z Komunistycznej Partii PiS, stadnina koni arabskich, czy program trzeci polskiego radia, nie mają zadnego symbolicznego znaczenia. Ich jedynym symbolem od poczęcia do naturalnej śmierci jest sierp i młot. Wymodlili sobie wreszcie ojczyznę dojną i dojenie jej stało się ich celem nadrzędnym.

Odkupienie od słupa swojego obrazu przez ministra kultury, wazniejsze jest niz wolnośc słowa w mediach. Odkupienie maseczek od brata przez ministra zdrowia, wazniejsze niz bezpieczeństwo i zdrowie Polaków.

Okradzenie zagranicznego biznesmena przez prezesa partii, wazniejsze jest niz dobre imię Polski w świecie.

Wyłudzanie podatku VAT przez ministra finansów i jego partyjnych kolegów z ministerstwa, wazniejsze niz honor.

Komuniści rządzący tym krajem inaczej nie potrafią, tyle lat z zazdrością patrzyli na to co wyprawia PZPR, ze jak ich

ukochany PiS doszedł do władzy to robią dokładnie to samo. Cenzura, ograniczanie wolności, niszczenie kultury, o której oni nie mają zadnego pojęcia połozy kres ich władzy. Oni to zlekcewazyli, nie docenili znaczenia jakie ma klultura dla wolnego, demokratycznego, wolnego światopoglądowo państwa, dla milionów młodych ludzi. Zdarza się.