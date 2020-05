Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie znieważenia prezydenta. Chodzi o komentarz pod postem Radia Łódź

getz54 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Z wyjątkiem pierwszego przymiotnika, który moim zdaniem jest zbyt ogólny, pozostałe to sama prawda.

Słuzalczy - taką wiernopoddańczą postawę wobec szefa partii prezentuje ten człowiek od czasu wstąpienia do PiS.

Prymitywny - Człowiek na takim stanowisku robiący sobie selfie z biurkiem prezydenta USA jest osobą prymitywną.

Bydlę - Ktoś kto mimo swojego wieku, pozycji społecznej, tweetuje o 3.00 nad ranem z nieletnimi dziewczynkami.. ?

Prezydent - To człowiek godny zaufania, dostojnie się zachowujący, prawdomówny, dotrzymujący złozonej przysięgi przy mianowaniu na ten urząd. Człowiek broniący konstytucji, przestrzegający obowiązującego prawa, szanujący demokratyczne instytucje państwa, nie obrazający niezawisłych i niezaleznych sędziów, niezaleznych dziennikarzy.

Z tych krótkich definicji jasno wynika, ze nastąpiła tragiczna pomyłka prokuratury. Nie ta osoba została pociągnięta przez zwykłą nadgorliwośc do odpowiedzialności która powinna.